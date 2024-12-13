В Ленобласти — новая ветеринарная станция

«Ленинградская область планомерно ведёт программу строительства и реконструкции ветеринарных станций. В современных условиях, с передовой техникой и оборудованием, госветслужба следит за здоровьем животных, обеспечивая здоровье людей и эпизоотическое благополучие региона», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2024 году в Ленинградской области открыты три участка: в Вырице, Колтушах и Большой Вруде. Начато строительство здания областного ветеринарного центра во Всеволожском районе. В адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы включено строительство ветеринарных станций в Лодейном Поле, Киришах и Сосново. Всего за последние пять лет в Ленинградской области открыто 11 ветеринарных объектов.