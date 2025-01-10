Новый год и сломанные носы

6 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 42-летнего мужчины, ставшего жертвой грабежа. Накануне поздно вечером в Гатчине, у дома № 30 на ул. Урицкого неизвестный злоумышленник ударил его несколько раз и похитил сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей, а также банковскую карту. Грабитель скрылся с места преступления. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

В ночь на 3 января в Коммунарский отдел полиции поступила телефонограмма из больницы: в два часа ночи «Скорая» доставила 20-летнего жителя Лукашей с ножевым ранением. На Ижорской улице, у дома № 5 неизвестный ударил его ножом. В тяжелом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Медики поставили диагноз: сочетанная травма, множественные колото-резаные ранения головы и туловища, закрытая черепно-мозговая травма, проникающее ранение живота, гемоперитонеум.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили преступника. Им оказался 25-летний житель Лукашей Сергей Д., лицо без определенных занятий, ранее судимый, страдающий шизофренией. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Гражданин Д. помещен в изолятор временного содержания.

Накануне Нового года, вечером 30 декабря, в Гатчине на улице Генерала Кныша неизвестный злоумышленник напал на молодого человека – толкнул на землю, бил руками и ногами, сломал пять ребер и нос. По факту причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело.

На исходе новогодней ночи, в шесть утра 1 января, в Гатчине, в квартире на ул. Радищева женщину ударили наотмашь по лицу. В результате она получила закрытый перелом носа и фингал. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «побои».

В ночь на 2 января на ул. Волкова, возле дома № 1 некто несколько раз ударил по лицу мужчину, причинив ему черепно-мозговую травму легкой степени. Также пострадавший получил множественные ссадины лица, рук, ушибы мягких тканей и синяки на лице, рану на лбу и закрытый перелом альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого неба. Данные повреждения сопряжены с длительным расстройством здоровья и квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ.

31 декабря, около полудня, в Гатчине, в квартире дома № 17 по улице Хохлова 53-летняя Наталья М. на почве личных неприязненных отношений сломала нос женщине и поставила синяк под глаз. Перелом носа со смещением отломков и ушибы мягких тканей параорбитальной области относятся к легкому вреду здоровья. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.