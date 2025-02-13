Об укрытиях на случай ЧС

С информацией о наличии и состоянии укрытий, об информировании населения в случае чрезвычайной ситуации выступил заместитель директора муниципального Центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Александр Пеньковой. Он сообщил, что в прошлом году была проведена инвентаризация сооружений гражданской обороны. Документы с результатами переданы в главное управление МЧС России по Ленобласти.

В 134 защитных сооружениях Гатчинского округа могут укрыться в случае необходимости

109,8 тысяч человек. Кроме защитных сооружений гражданской обороны существует реестр, в котором находится еще 249 объектов – так называемых заглубленных помещений или подвалов. В них могут укрыться дополнительно еще 206 тысяч человек. Этот список продолжает актуализироваться. Как пояснил Александр Пеньковой, есть определенные требования, которые по возможности необходимо будет еще выполнить. Подвал должен быть изначально безопасным и учитывать возможность нахождения в нем (пока не миновала угроза) людей из нормативного расчета 0,6 м на человека.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Гатчинского округа Евгений Звягин, отвечая на вопросы депутатов, пояснил, что согласно нормативу для Гатчинского округа расстояние, которое должны преодолеть граждане до укрытия, определено «до 1000 метров».

О работе системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях депутатам рассказал начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской службы Вячеслав Кузьмин. В частности, он отметил, что громкоговорители на зданиях и опорах проверяются два раза в год. Договоры с операторами сотовой связи на

СМС-оповещение заключены. В целом работа идет по плану.

Подводя итоги, председатель комиссии Галина Паламарчук отметила, что вопрос о наличии и состоянии укрытий, об информировании населения в случае ЧС инициировали сами депутаты.

- Мы заслушали информацию ответственных сотрудников. Стоит констатировать, что работа по оборудованию укрытий только началась. Основная работа будет проводиться в этом году. Сейчас ведется инвентаризация укрытий. От депутатов было много вопросов не только по состоянию укрытий, но и по их местонахождению. Мы констатировали, что уже работает региональная система оповещения, запускается муниципальная система оповещения. Кроме того, депутаты предложили включить в список тех, кто будет информировать население, старост, депутатов и СМИ. Мы запросили дополнительную информацию. Я думаю, в сентябре, когда, возможно, инвентаризация уже закончится, мы вернемся к этому вопросу. Для того чтобы в случае любой чрезвычайной ситуации каждый житель Гатчинского округа четко понимал, что ему делать, и следовал инструкциям, – сказала Галина Паламарчук.

Татьяна Можаева