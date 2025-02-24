С героями Отечества разных поколений встретились руководители Сиверского территориального управления, ученики и учителя Сиверской школы №2, студенты политехнического факультета Гатчинского государственного университета и участники творческих коллективов.

С чувством признательности и уважения прозвучали поздравления в адрес присутствовавших на празднике героев - участников специальной военной операции Шерзода Юлдашева, Александра Ломова, Алексея Степанова, Сергея Грохольскиса, ветеранов боевых действий в Афганистане - старшего прапорщика Виктора Гуменюка и майора запаса Игоря Буслакова. Аплодисментами приветствовали жительницу блокадного Ленинграда Л.Г. Кавину, бывшую малолетнюю узницу Н.И. Березову, летчика-испытателя, полковника в отставке В.Н. Андрианова.

Жители Сиверской земли верны традиции широко и всенародно встречать праздник защитника Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой.

- От себя и от всех жителей хочу сказать спасибо собравшимся в этом зале ветеранам разных поколений за вашу преданность Родине. Мы, как и все россияне, вас безмерно уважаем и ценим. С нами сегодня воспитанники школ, и это тоже радует. Я поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Желаю здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Также хочу поздравить в этот день наших женщин, которые всегда являются для нас, мужчин, крепким тылом! - сказал глава Сиверского территориального управления Павел Семенов.

Павел Валерьевич вручил защитникам Отечества благодарственные письма и книги.

Храня светлую память о тех, кто пал на полях сражений, защищая Родину, участники встречи склонили головы в минуту молчания.

Сиверская земля богата талантами. В праздничной программе «Святое дело – Родине служить!» прозвучали творческие поздравления от хора народной песни «Оредеж», школьных коллективов, группы «Ассорти», ансамбля «Хорошее настроение». Это были патриотические и лирические стихи, песни, театрализованные композиции.

После концерта, за чаем, участники СВО и ветераны поделились своими воспоминаниями.

Татьяна Можаева