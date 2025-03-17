Предприниматели могут оплачивать счета на Госуслугах в пару кликов

На портале Госуслуг появился новый сервис для предпринимателей «Моментальные платежи». С ним юридические лица могут быстро и просто совершать в личном кабинете платежи в пользу любых государственных учреждений и ведомств, в том числе оплачивать налоги и пошлины. Новый функционал разработали Сбер и Минцифры РФ.

Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал Госуслуг сам выставляет счёт, а Сбер автоматически формирует платёжное поручение в системе интернет-банкинга СберБизнес. Плательщику остаётся войти в СберБизнес и подтвердить операцию. Решение кардинально упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сервис "Моментальные платежи" экономит самый важный ресурс — время. Он исключает ошибки при оформлении платёжных документов, потому что все поля заполняются автоматически. И это очень быстрое решение, недаром оно называется моментальным. Пользовательский путь для юрлиц столь же прост и самоочевиден, как и для физлиц на Госуслугах. А главное — информация о платеже мгновенно поступает в госорганы благодаря прямой интеграции».

Сервис основан на технологии Sber API. Сегодня по Sber API можно получить свыше 100 различных услуг. Эту технологию используют 8 тысяч юрлиц, которые каждый день совершают 12 миллионов операций.

Фото freepik.com