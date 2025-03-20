Новая мера поддержки участников СВО в Ленинградской области

Новую меру анонсировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Выборг полномочного представителя Президента России в СЗФО Александра Гуцана.

Тема поддержки участников СВО и членов их семей была центральной в ходе посещения полномочным представителем и губернатором филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» в Выборге.

Александр Гуцан и Александр Дрозденко передали ордена Мужества родным героев, отдавших жизни на СВО: Геннадия Ивановича Тимошкова и Сергея Михайловича Кулеша.

Геннадий Тимошков и Сергей Кулеш работали в Приморске. За плечами у Геннадия Ивановича – служба в «горячих точках» и в миротворческом контингенте. Оба пошли на СВО добровольцами, сражались в отряде «БАРС».

Александр Гуцан поблагодарил представителей региона, федеральных ведомств и Фонда «Защитники Отечества» за работу, которая проводится в Ленинградской области. Действуют 67 различных мер поддержки, все льготы и выплаты предоставляются своевременно и в полном объеме. Региональное отделение Фонда активно помогает участникам СВО по всем направлениям, в том числе в получении удостоверения ветерана боевых действий.

Жители Выборга, Александр Гуцан и Александр Дрозденко возложили цветы к стеле «Выборг - город воинской славы».

В ходе рабочей встречи Александр Гуцан и Александр Дрозденко обсудили вопросы текущего социально-экономического положения области, реализации национальных проектов и федеральных программ на территории региона.

Александр Гуцан подчеркнул, что ряд показателей социально-экономического развития региона превышают средние значения по СЗФО и России, в частности, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, увеличивается производство сельскохозяйственной продукции, безработица одна из самых низких в округе.

«Очень большая работа проделана в Ленинградской области по реализации национальных проектов: построен 41 объект, открылись современные школы и детские сады, начали работу новые объекты здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства», — сказал Александр Гуцан.

При этом он обратил внимание, что имеются единичные случаи задержки ввода в эксплуатацию ряда социальных объектов и поручил принять необходимые меры к первоочередному завершению этих работ.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области