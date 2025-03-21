Разноцветный мир Юры Щукина

Давно установлено, что синдром Дауна — не болезнь, а особое генетическое состояние. Оно существует с момента зачатия: в клетках человека присутствует дополнительная, 47-я хромосома. Признаки синдрома еще в XIX веке описал английский врач Дж.Л. Даун. Его французский коллега Ж. Лежен спустя почти сто лет открыл генетическую природу синдрома, определив, что в 21-й паре хромосом не две, а три хромосомы. Поэтому для Международного дня людей с синдромом Дауна выбрали именно 21 марта — 21-й день третьего месяца.

Согласно общемировой статистике, каждый тысячный ребенок появляется на свет с синдромом Дауна. Причем происходит это независимо от образа жизни родителей, состояния их здоровья, возраста, вредных привычек, национальности.

На свете существует множество мифов и стереотипов, которые часто мешают нам относиться к людям с синдромом Дауна так же, как к другим людям. Например, считается, что «солнечные» люди остаются детьми на всю жизнь, не могут обучаться, заниматься спортом или творчеством. Эти устоявшиеся заблуждения развеивают они сами - рисуя, танцуя, занимаясь другими видами творчества. Но главное, людям с синдромом Дауна присуща особенная чистота, которой так часто не хватает обычным, здоровым и успешным людям. Среди других главных человеческих качеств «солнечных» людей - открытость, любовь и незащищенность, которые проявляются в их поведении и творчестве.

Юрий Щукин родился 31 января 1988 года в городе Меленки Владимирской области. Он рано потерял родителей и остался на попечении чужих людей. Юре интересно все, что происходит в этом мире. Он часто приезжает в Петербург к своим знакомым, с удовольствием посещает музеи, театры и концерты. Юра Щукин любит музыку, природу и хороших людей. Когда-то он начал рисовать открытки для подарков и поздравлений, а потом и самостоятельные работы. Его рисунки – это особый мир, наполненный светом и добротой. Глядя на них, хочется улыбаться и думать только о хорошем.

Рисующие люди с синдромом Дауна выражают в творчестве свои эмоции. Линии и пропорции в их рисунках часто спонтанны, при этом «солнечные» художники любят использовать сочные, насыщенные цвета. Почти во всех рисунках Юры есть свои герои. Среди них и его близкие друзья, и популярные музыканты, и даже журналисты. На обороте каждого рисунка — доброе послание его герою, написанное Юрой собственноручно большими печатными буквами. «Спасибо, что вы есть на этой земле!» — пишет Юра Щукин кому-то на обороте рисунка, подписывая свой удивительно солнечный текст именем «Юрэн».

Юлия Лысанюк