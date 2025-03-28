Александр Дрозденко получил поддержку Президента

«Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что Вы уделяете этому внимание. Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать – пожалуйста. Вовремя только обращайтесь - с тем, чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития», — сказал Владимир Путин.

«Доложил Президенту России Владимиру Путину о развитии Ленобласти: результатах в экономике, народосбережении, поддержке участников СВО и их близких.

Президент обратил особое внимание на устойчивую структуру региональной экономики и рост продолжительности жизни — сейчас он составляет более 75 лет и опережает среднероссийский показатель.

За 10 лет реальная заработная плата в регионе выросла почти в три раза. Построено 278 социальных объектов, в том числе 111 детских садов и 40 школ.

Ленобласть — лидер в стране по строительству жилья, производству широкого перечня сельхозпродукции и лидер по промышленным инвестициям.

Экономика прошла проверку устойчивости и ковидом, и санкциям.

Сейчас — наш приоритет в поддержке участников СВО: регион обеспечивает более 80 льгот. За год мы смогли создать Кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО, где уже ведется высокотехнологичное протезирование и профессиональная переподготовка ребят, которые вернулись с фронта», — прокомментировал итоги встречи в своем телегам-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.