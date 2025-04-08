7 апреля – День беременных в России

Всероссийский день беременных отмечается дважды в год, весной и осенью – 7 апреля и 7 октября, чтобы все будущие мамы успели отпраздновать. В Гатчине День беременных состоялся в воскресенье, 6 апреля. По традиции, в честь праздника в Ленинградском областном перинатальном центре прошел день открытых дверей. Женщинам рассказывали о работе центра, вручали подарки и призы от руководства перинатального центра и партнеров.

На день открытых дверей собралось около 180 человек из разных районов Ленинградской области. Будущие мамы – и папы! – пришли, чтобы лично познакомиться с роддомом, о котором слышали много лестных отзывов.

Виновниц торжества поздравляли почетные гости: председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, председатель регионального управления по делам ЗАГС Ольга Куликова, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Беременным и их спутникам рассказали о многочисленных мерах социальной поддержки семей с детьми, в том числе о региональной программе губернатора Александра Дрозденко, предусмотренной в рамках нацпроекта «Семья», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Ленинградская область предоставляет уже 45 дополнительных мер соцподдержки – в период беременности, при рождении ребенка и в процессе воспитания.

Существуют и общественные проекты. У регионального детского омбудсмена Татьяны Толстовой есть перспективное предложение сделать большое региональное сообщество мам – по аналогии с теми, которые есть в каждом районе. Кроме того, по словам Татьяны Николаевны, областной проект «Мамы в фокусе внимания», помогающий многодетным матерям проходить диспансеризацию, будет расширен.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, которая скоро станет мамой во второй раз, рассказала о профильной работе в правительстве Ленобласти и поделилась собственными планами – как она будет совмещать свою активную профессиональную деятельность и материнство. По мнению Марины Андреевны, женщина может совмещать все, и, вопреки расхожему мнению, дети не только не мешают, а наоборот, даже помогают карьере: «Конечно, вынашивать и рожать ребенка в 39 лет уже не так легко, как в 21, но, если Бог дает силы, нужно брать».

Главный врач перинатального центра Николай Коробков рассказал гостьям о возможностях перинатального центра и его перспективах. «Смысл этой встречи – знать и не бояться, получить как можно больше ценной информации, которая поможет в родах», – отметил Николай Александрович.

Приехать рожать в перинатальный центр можно и без направления и, более того, предусмотрена единовременная выплата – компенсация расходов на дорогу, если расстояние от дома роженицы до родильного дома превышает 30 км.

Во время встречи участницы праздника задавали медикам вопросы – о лекарствах, о партнерских родах. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, в свою очередь, поинтересовался мнением женщин: как правительство региона может стимулировать рождаемость? В ответ будущая мама из Киришей предложила посетить местное родильное отделение, сравнив его с бараком в лесу. Кто захочет там рожать? Александр Вячеславович пообещал адресно проанализировать состояние районных роддомов и сделать большой проект по капитальным ремонтам. В целом, участники дискуссии пришли к выводу о необходимости мощной социальной рекламы, в том числе и в соцсетях, чтобы доносить до жителей информацию о возможностях Ленинградской области.

В этот день в перинатальном центре создали по-настоящему праздничную атмосферу – с подарками, розыгрышем призов, фотосессией для беременных и другими сюрпризами. А продолжился праздник там, где будущие мамы девять месяцев под руководством акушеров-гинекологов готовятся к самому важному моменту в своей жизни.

В женской консультации Гатчинской КМБ в честь Всероссийского дня беременных состоялось бесплатное занятие с квалифицированным тренером по специальной гимнастике для беременных. Как заверили специалисты консультации, по многочисленным просьбам женщин такие тренировки будут проходить на регулярной основе.

Екатерина Дзюба