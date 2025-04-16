Кто останется без света 17 апреля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
17.04.25 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Романовка частично: ул. Овражная, ул. Садовая.
д. Ивановка,
д. Руссолово,
СНТ «Ижора»,
СНТ «Электростандарт».
17.04.25 с 10:00 до 17:00 примерно на 4 часа
Пудомягское поселение:
д. Вярлево;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;
д. Бор;
д. Корпикюля;
17.04.25 с 09:30 до 17:30
Сусанинское поселение:
п. Сусанино, 1 линия, 2 линия, 3 линия, Петровский проспект.
17.04.25 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское поселение:
д. Березнево;
тер. СНТ Березнево.
17.04.25 с 09:30 до 17:30
Дружногорское поселение:
д. Кургино;
д. Лампово;
п. Дружная Горка;
д. Изора.
17.04.25 с 09:30 до 17:30
Пудостьское поселение:
д. Черново.
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