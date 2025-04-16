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Кто останется без света 17 апреля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

17.04.25 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Романовка частично: ул. Овражная, ул. Садовая.

д. Ивановка,

д. Руссолово,

СНТ «Ижора»,

СНТ «Электростандарт».

 

17.04.25 с 10:00 до 17:00 примерно на 4 часа

Пудомягское поселение:

д. Вярлево;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;

д. Бор;

д. Корпикюля;

        

17.04.25 с 09:30 до 17:30

Сусанинское поселение:

п. Сусанино, 1 линия, 2 линия, 3 линия, Петровский проспект.

 

17.04.25 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское поселение:

д. Березнево;

тер. СНТ Березнево.

 

17.04.25 с 09:30 до 17:30

Дружногорское поселение:

д. Кургино;

д. Лампово;

п. Дружная Горка;

д. Изора.

 

17.04.25 с 09:30 до 17:30

Пудостьское поселение:

д. Черново.

 

 