«Абилимпикс»: сегодня – школьник, завтра – мастер

Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил 7 и 8 апреля. Участвовали 394 конкурсанта из 57 учебных заведений Ленинградской области. В победители вышли 219 человек в 55 компетенциях.

В этом году в чемпионате появились новые направления: «Техник-протезист», «Вожатый», «Туризм», «Музейное дело», «Повар-сушист», «Пирография».

Соревнования проводились для трех категорий: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями. Более 200 добровольцев из Центра добровольчества и Молодежного содружества региона помогали участникам.

На базе Сиверской школы-интерната были организованы региональные площадки компетенций «Столярное дело», «Швея», «Портной» и «Клининг». Сиверские ребята по традиции достойно выступили на чемпионате, продемонстрировав настоящее мастерство и волю к победе. В итоге копилка профессиональных достижений школы вновь пополнилась первыми и призовыми местами в разных компетенциях. Лавры победителей ребята и девчата стяжали под руководством своих опытных педагогов.

В итоге в компетенции «Портной» первое и второе место заняли воспитанники В.А. Викторовой – Виктория Гречишкина и Рустам Олифер соответственно. В компетенции «Клининг» победили ученики Н.Ю. Шеменовой: первое место занял Илья Аверкин, второе – Иван Никитин.

В компетенции «Лозоплетение» ученики Сиверской школы-интерната завоевали пять призовых мест: Максим Григорьев – победитель, Диана Карпухина – 2 место , Алиса Баранова – 3 место, Елизавета Глушкова – 4 место, София Жукова – 5 место. Наставник – К.С. Николаева.

Великолепная пятерка из Сиверской отличилась и в компетенции «Гончарное дело». Воспитанники А.И. Гайдамович заняли весь пьедестал почета и более того: Дмитрий Болдырев – победитель, Наталья Григорьева –

2 место, Вероника Христиан –

3 место , Диана Ульянова – 4 мес-то и Надежда Екимова – 5 место.

Лучшей швеей среди школьников на региональном чемпионате признана ученица В.А. Викторовой Милана Комова.

В компетенции «Столярное дело» серебро – у Максима Логинова, на 4 месте – Валерий Бондарь, наставник ребят – С.Н. Тырса.

В компетенции «Вязание на спицах» ученица А.В. Федосеевой Дилором Ульянова вышла на 4 место.

Как всегда, благодаря правительству Ленинградской области и оргкомитету «Абилимпикса» победители и призеры получают денежное вознаграждение, а также дипломы, медали, сувениры и сертификаты.

Движение «Абилимпикс» в России существует второй десяток лет и за эти годы стало крупнейшим в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» – это возможность самореализации. Многие пришли на чемпионат школьниками, затем перешли на уровень студентов, а сегодня соревнуются в категории специалистов.

«Участие в чемпионате для ребят – настоящий старт в будущее. После соревнований они обретают уверенность в себе. Многие говорят, что на следующих соревнованиях обязательно покажут лучшие результаты. Кроме того, это отличная возможность для дальнейшего трудоустройства: после участия в мероприятиях чемпионата работодатели могут заметить талантливых участников. Работодатели часто присутствуют на площадках в качестве экспертов, и мы активно рекомендуем им обращать внимание на наших перспективных ребят», – отметила руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» Ленинградской области Валентина Кирильчук.

Победители регионального этапа примут участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре 2025 года.

Екатерина Дзюба