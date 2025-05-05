Молодежь Гатчинского округа готовится к Дню Победы

Молодежь приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Ваша активная жизненная позиция, стремление учиться и развиваться, готовность принимать участие в жизни общества являются залогом процветания и успеха. Я всегда открыта для интересных идей и инициатив, и готова поддержать вас на этом пути, - сказала Людмила Нещадим.

В 2025 года председателем Молодежного совета Гатчинского округа была выбрана специалист подростково-молодежного клуба города Коммунара Анастасия Быстрова.

- Это мое первое заседание в качестве председателя Молодежного совета, и я очень рада, что оно посвящено светлой дате в истории нашей страны – Дню Победы. Мы с активистами Молодежного совета подготовили видео, в котором рассказали о важном вкладе каждой территории Гатчинского округа в победу целой страны, – сказала Анастасия Быстрова.

За первый квартал 2025 года представители Молодежного совета приняли участие в подомовом обходе для сбора информации о запросах ветеранов, участвовали во вручении медалей «80 лет Победы» ветеранам Великой Отечественной войны, в образовательном семинаре «ШУМ. Регионы», дали старт международной акции «Георгиевская ленточка», участвовали в автопробеге памяти и мужества по местам боевой славы Гатчинского округа.

Главный специалист Молодежного центра Гатчинского округа Анна Ряттель рассказала о выпуске «Книги добрых дел» в рамках проекта «ДоброЦентра». Только за прошедший год «ДоброЦентром» проведено большое количество мероприятий, основные направления которых - благотворительность, социальное, спортивное, патриотическое, эко и зооволонтерство.

Заместитель председателя совета Егор Емельянов поделился опытом участия в образовательном семинаре «ШУМ. Регионы». Егор посоветовал ребятам принимать активное участие в молодежных слетах и форумах, отметив, что это полезно для саморазвития, расширения кругозора и нахождения единомышленников.

В завершение заседания участники обсудили планы на будущее и организационные вопросы. Анастасия Быстрова нацелила свою команду поддерживать друг друга, проявлять инициативы и браться за все совместные дела с горящими глазами.

Татьяна Можаева