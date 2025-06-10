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Сотрудников университета в Гатчине заподозрили в организации незаконной миграции

Незаконный канал легализации иностранных граждан перекрыли в Гатчине.

Рубрики:  Криминал

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу Петербургу и Ленинградской области, «ряд должностных лиц Гатчинского государственного университета создал преступную схему по оформлению учебных виз гражданам из стран Ближнего Востока, которым за денежное вознаграждение предоставляли студенческую визу без фактического обучения в учебном заведении».

В отношении участников преступной схемы главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация канала незаконной миграции).  

 

Фото пресс-службы УФСБ России по СПб и Ленобласти