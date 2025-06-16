Молодёжь Ленобласти ждут на форуме «Территория БезОпасности»

Участниками события станут более 400 молодых людей со всех регионов России. Журналисты, педагоги, воспитатели, кадеты, специалисты по работе с молодежью и многие другие на площадке форума найдут свои методы борьбы с угрозами в цифровом пространстве, а также поделятся знаниями и опытом создания контента, о том, как научиться передавать память об истории своей страны, семьи и говорить о важном через действия, медиа и творчество.

«Молодёжь – не только уязвимая аудитория, как принято думать, но и движущая сила. Это те, кто уже сегодня формирует медиасреду, смысловую повестку, общественные настроения. Если мы хотим жить в сильной, устойчивой России – нам необходимо налаживать партнёрские отношения с молодёжью, делиться знаниями, помогать выстраивать внутреннюю опору. Участники форума – это настоящие и будущие офицеры, журналисты, педагоги, авторы, лидеры общественных мнений, наставники. На форуме они получат не просто знания и инструменты – они обретут уверенность, понимание своей миссии и поддержку единомышленников. Это и есть главная инвестиция в безопасность страны», – отметил директор всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория БезОпасности» Виталий Субботин.

Подать заявку на участие можно до 6 июля на сайте форума: clck.ru/3MYRLS



Дополнительная информация в сообществе форума: @territoria_safe

@https://vk.com/territoria_safe

#ТерриторияБезОпасности проект от #росмолодёжь