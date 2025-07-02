Продолжается очистка реки Оредеж

Специалисты провели целый комплекс работ для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений:

- очищены и осмотрены на предмет повреждений сороудерживающие решётки;



- проведена отладка и проверка работы подъёмных механизмов;



- специальной плавучей техникой убран значительный объём наплавного мусора.



Характер собранного мусора, вероятно, свидетельствует о деятельности бобров. Известно, что эти трудолюбивые животные способны создавать целые плавучие острова, формирующиеся из веток, ила и водной растительности. Со временем такие конструкции могут отрываться и перемещаться по водоёму, создавая потенциальные препятствия для нормальной эксплуатации гидротехнических сооружений.



В учениях приняли участие начальник 106 ПЧ Гатчинского МО Юрий Андрияйнен; специалисты Агентства природопользования; главный специалист сектора по развитию территории Рождественского ТУ Антон Вишняков; а также специалисты подрядной организации ООО "Каскад Энерго".



Регулярные учения и своевременная очистка помогают поддерживать надёжную работу ГТС и предотвращать возможные негативные последствия.

Фото Агентства природопользования