GENERATIONS представил проект по инновациям для стран БРИКС в Рио-де-Жанейро

Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова:

«Россия и Бразилия обладают огромным потенциалом для сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития. Наши страны объединяет стремление к технологическому суверенитету, созданию собственных конкурентных решений в области цифровой экономики, биотехнологий, космоса и устойчивого развития. Ключевым приоритетом для нас является выстраивание долгосрочных партнёрских отношений, основанных на взаимном доверии и общности стратегических интересов. Важно не только делиться знаниями, но и создавать инфраструктуру для коммерциализации разработок, поддерживая предпринимателей и учёных обеих стран. В связи с этим, с нашей стороны были предложены два проекта к реализации — Реверсивная программа технологического трансфера между Россией и Бразилией, направленная на углубление двустороннего сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций; Российско-бразильская программа технологического трансфера и адаптации инноваций, направленная на обмен новыми технологиями и их тестирования на рынке партнера».

Обе инициативы получили заинтересованность со стороны представителей бизнеса, государственных институтов развития и технологических сообществ России и Бразилии. В ближайшее время GenerationS совместно с партнерами приступит к формированию рабочей группы для детальной проработки механизмов реализации проектов.

Участие в Российско-бразильском бизнес-форуме приняли государственные, политические и общественные деятели и предприниматели, среди которых Президент Федерации промышленности Рио-де-Жанейро (FIRJAN) Л. Сесио Каэтано, председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия, президент Российской ассоциации производителей удобрений А.А. Гурьев, заместитель министра иностранных дел Федеративной Республики Бразилии по вопросам торговли, науки, технологий, инноваций и культуры Л. Гонсальвес де Агиар Нету, заместитель министра экономического развития Российской Федерации В.Е. Ильичев, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин и другие.

Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-бразильского сотрудничества. Его проведение вписано в календарь ключевых мероприятий председательства Бразилии в БРИКС: 5 июля в Рио-де-Жанейро пройдет Деловой форум БРИКС, а 6 и 7 июля там же состоится Саммит лидеров стран БРИКС при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.