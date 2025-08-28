Голоса времени на Аллеях времён

Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из Выборга представит свою новую постановку «Голоса времени» (режиссер-постановщик Алексей Аммосов), премьера которой состоялась в год 80-летия Великой Победы.

В спектакль вошли музыкальные номера на музыку и стихи композиторов и поэтов довоенного времени, стихи С.Я. Маршака и Ю.Д. Левитанского и ассоциативные номера на песни В.С. Высоцкого. Постановка расскажет историю героя, гражданина своей страны, который, не раздумывая, отдаст жизнь ради другого, страны и победы.

Парковое агентство ежегодно ко Дню рождения владельца Таицкой усадьбы Александра Демидова проводит осенний фестиваль «Аллеи времен», который погружает гостей события в атмосферу давно ушедших эпох: от дворянского бала или народных ремесел до советского парка культуры и отдыха и летней эстрады.

Перед спектаклем в 14:30 состоится бесплатная экскурсия по Дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы». Сбор группы у входа в парк.

Вход свободный.