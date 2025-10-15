Площадка в Лукашах – для сильных, ловких и умных

На церемонию открытия собрались жители Пудомягской земли, сотрудники администрации, депутаты, представители спортивных организаций, и осенняя непогода не помешала празднику: вместе с детворой глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и глава Пудомягского теруправления Сергей Якименко перерезали символическую алую ленточку – новая площадка официально поступила в распоряжение селян.

Однако подрастающее поколение освоило новинку гораздо раньше: ребятня из Лукашевской школы, которая рядом через дорогу, заворачивает на площадку, не дожидаясь специального приглашения: здесь интересно, красиво, заманчиво и спортивно.

- Я уверена: эта площадка станет отличным местом для тренировок, встреч с друзьями и организации спортивных мероприятий и будет решать задачи воспитания наших ребят самыми сильными, самыми ловкими, самыми быстрыми и самыми умными, – подчеркнула Людмила Нещадим в своем приветственном слове. – Тысяча аналогичных площадок должна появиться к 2030 году в Ленинградской области, Гатчинский округ одним из первых реализует этот замечательный проект, и это только начало.

- Сегодня я в очередной раз радуюсь за жителей нашей Гатчинской земли, за жителей поселка Лукаши и искренне благодарю главу Пудомягского теруправления Сергея Якименко, спорткомитет Ленинградской области, а также губернатора Александра Дрозденко – за возможность участия в федеральных и региональных проектах. Теперь при въезде в Лукаши душа радуется: как преображается поселок! Конечно, вопросов, требующих решения, остается много, но каждый год мы открываем здесь новые общественные пространства, реализуем новые проекты. И я очень прошу наше подрастающее поколение беречь то, что сегодня создается общими усилиями, - сказала Людмила Николаевна.

Как рассказал Сергей Якименко, на создание «умной» площадки ушло два месяца. В начале августа подрядчики приступили к работе и в начале октября закончили. Финансировался проект из трех источников: львиную долю – порядка 55 млн рублей – выделил Гатчинский округ, остальные 12 млн – федеральный и областной бюджет.

В результате 50 соток на Школьной улице, где царили разруха и запустение, превратились в современное, эстетичное и очень востребованное пространство для игр и занятий физкультурой и спортом: со специальным покрытием, скейт-площадкой, уличными тренажерами, теннисным столом, с огороженной площадкой для баскетбола и волейбола, со скамейками, игровым оборудованием, с пешеходными дорожками, газонами и освещением.

Почему эта площадка «умная»? Она снабжена QR-кодами, которые можно отсканировать и узнать, как правильно заниматься на тренажерах, здесь установлены видеокамеры с детекцией для определения горения, нанесения граффити, выброса мусора и т.д. – площадка охраняет самое себя от вандалов. Так, в результате очередных благоустроительных работ в Лукашах появился настоящий центр активного отдыха, оснащенный современными технологиями.

Благодаря грамотному руководству Лукаши действительно превращаются в «место, где хочется жить». Людмила Нещадим пообещала, что обязательно будет выполнен второй этап благоустройства набережной Ижоры, которая совершенно преобразила облик поселка – вкупе с центральным сквером.

И нет предела совершенству и фантазии наших созидателей. А почему бы и нет, если мечты ленинградцев, как сказал губернатор, должны сбываться?

Екатерина Дзюба