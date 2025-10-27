III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий
31 октября 2025 года в Москве, в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47), состоится III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий. Мероприятие организовано Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В работе Конгресса примут участие более 3000 представителей из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Основная цель Конгресса — определить стратегические направления развития российских территорий, выработать практические механизмы реализации проектов КРТ, а также усилить взаимодействие государства, бизнеса и профессионального сообщества в этой сфере. Практические предложения, выработанные по итогам мероприятия будут направлены в Министерство строительства и ЖКХ РФ, Аппарат Правительства РФ, Государственную Думу РФ для дальнейшего совершенствования законодательной и нормативной базы.
Ключевые темы Конгресса:
- результаты и перспективы применения федерального закона № 494-ФЗ;
- современные инструменты планирования и реализации проектов КРТ;
- финансирование и инвестиции: новые подходы и возможности;
- взаимодействие государства и бизнеса в проектах КРТ;
- развитие нормативно-правовой базы;
- успешные региональные практики и кейсы;
- инновационные технологии и цифровые решения для управления проектами;
- применение КРТ при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.
В рамках Конгресса состоится специализированная выставка цифровых решений и инновационных технологий.