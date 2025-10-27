Поиск на сайте
III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий

31 октября 2025 года в Москве, в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47), состоится III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий. Мероприятие организовано Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Рубрики:  Общество

В работе Конгресса примут участие более 3000 представителей из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Основная цель Конгресса — определить стратегические направления развития российских территорий, выработать практические механизмы реализации проектов КРТ, а также усилить взаимодействие государства, бизнеса и профессионального сообщества в этой сфере. Практические предложения, выработанные по итогам мероприятия будут направлены в Министерство строительства и ЖКХ РФ, Аппарат Правительства РФ, Государственную Думу РФ для дальнейшего совершенствования законодательной и нормативной базы. 

Ключевые темы Конгресса:

  • результаты и перспективы применения федерального закона № 494-ФЗ;
  • современные инструменты планирования и реализации проектов КРТ;
  • финансирование и инвестиции: новые подходы и возможности;
  • взаимодействие государства и бизнеса в проектах КРТ;
  • развитие нормативно-правовой базы;
  • успешные региональные практики и кейсы;
  • инновационные технологии и цифровые решения для управления проектами;
  • применение КРТ при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках Конгресса состоится специализированная выставка цифровых решений и инновационных технологий. 