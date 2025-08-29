«Книга в кадре: российское кино»

Что может быть гармоничней, чем союз книги и фильма? 27 августа библиотека «Чудо», расположенная в Гатчине на ул. Коли Подрядчикова, посвятила Дню российского кино. Весь день наши читатели знакомились с интересными фактами, связанными с созданием фильмов, узнавали о работе режиссеров, актеров и других участников кинопроцесса.

Библиотекари подготовили вопросы на разные темы. Вспоминая, в каких фильмах прозвучала та или иная фраза, участники мероприятия рассказывали о своих любимых фильмах.

В гости к нам пришла актриса театра и кино Юлия Купреенко. Она с интересом рассматривала альбом фотографий с актерами и писателями, которые были гостями нашей библиотеки; ознакомилась с выставкой «Книга в кадре».

С нашими гостями поговорили о проблемах, с которыми сталкивается современное кино, о том, что некоторые фильмы оказываются поверхностными и не оставляют после себя никакого следа. Поделились мнениями о фильмах, которые оказывают большое влияние на подрастающее поколение.

На библиотечных выставках были представлены книги, которые помогут лучше понять мир кинематографа. Это издания о жизни и творчестве знаменитых режиссеров, мемуары актеров, а также книги, посвященные истории отечественного кино.

Внимания уделили и кинокулинарии, когда сюжеты фильмов пересекаются с кулинарными мотивами. На экране можно увидеть, как герои обсуждают рецепты или делятся кулинарными секретами. Такие сцены могут стать яркими и запоминающимися элементами сюжета, которые привлекают внимание зрителей и делают фильм более интересным. Рассказали об известных писателях, которые оставили заметный след в литературе, как через свои произведения, так и через личные гастрономические пристрастия. Это и Антон Чехов, и Михаил Булгаков, и Владимир Гиляровский. Именно по их произведениям были сняты фильмы с кулинарными сюжетами.

В выставочном зале можно было посмотреть фрагменты фильма «Дворянское гнездо» ­- классической экранизации романа И. С. Тургенева.

Надеемся, что этот день, проведенный в библиотеке «Чудо», оставил приятное впечатление у наших гостей и стал настоящим праздником для любителей чтения и кинематографа, объединив две культуры в одном месте.

Т. П. Андреева, библиотекарь