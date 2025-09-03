Бесплатная экскурсия в Таицкой усадьбе Демидовых

Вы совершите часовую прогулку по старинному усадебному парку, откроете для себя удивительные тайны богатейшей семьи горнозаводчиков, познакомитесь с сохранившимися и утраченными архитектурными объектами и ландшафтными особенностями ансамбля.

Где в усадьбе спрятаны масонские символы, какие экзотические растения выращивал Александр Демидов, от каких болезней, считалось, исцеляет Таицкий воздух и вода и множество других загадочных фактов и легенд можно будет узнать во время нашей экскурсии.

Продолжительность экскурсионной прогулки 50-60 минут.

Адрес: Гатчинский район, пос. Тайцы, вблизи пос. Санаторий им. Свердлова, дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых "Тайцы".

Сбор группы у входа в Демидовский парк.

Вход свободный.

После экскурсии приглашаем вас на традиционный фестиваль «Аллеи времен», в рамках которого в 16:00 состоится показ спектакля «Голоса времени». Постановку гостям Демидовского парка представят артисты Выборгского театра драмы и кукол «Святая крепость». Вход свободный.