Гатчинские Татьяны на ВДНХ

С 14 по 24 августа в Москве на площадке ВДНХ прошел IV Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». В мероприятии участвовали более 300 производителей из 77 регионов страны.

По традиции на всероссийской выставке демонстрировалось все самое лучшее, и гатчинские артисты стали тому подтверждением. Их имена и песни прозвучали на таком масштабном мероприятии гордо и красиво.

- Организаторы всероссийского фестиваля «Вкусы России» – представители Министерства сельского хозяйства России – прислали информацию для комитета по культуре Гатчинского округа и предложили сотрудничество, – рассказывает руководитель Центра содействия развитию культуры и туризма Гатчинского округа Иван Балашов. - Наша задача была найти достойных исполнителей с патриотическим репертуаром, которые смогут представить Ленинградскую область в концертной программе фестиваля. Приветствовались песни народов России, песни о дружбе и добрососедстве. Как раз такой репертуар у наших замечательных артисток. Татьяна Девяткина в основном исполняет казачьи песни, а Татьяна Кувшинова – моршанские и эрзянские песни. Мы отправили видеозаписи, фонограммы и информацию о наших артистах. С нами связались и сказали: «Берем!».

Татьяны выступали на центральной площади ВДНХ два дня. Причем в один день было два концерта – утром и вечером. Открытая концертная площадка располагалась перед главным фонтаном «Дружба народов». Площадка была одна, и на ней с утра до вечера работали музыканты.

Татьяна Кувшинова – известная в нашем регионе исполнительница, у нее давно сложился свой круг почитателей. А еще она возглавляет Пудомягский культурно-досуговый центр. Сложностей с выбором песен для поездки в Москву у нее не было – это весь ее репертуар.

- У нас с Татьяной было 12 песен на двоих. Я исполняла шесть и три на национальном языке – эрзя и мокша. Это авторские песни. Многие их слышали первый раз, но были и те, кто подпевал. Две песни у нас с Татьяной были общие, мы специально их разучивали для фестиваля. Это популярная песня «Россия моя» из репертуара певицы Афины и «Гуляй, Россия!» Владимира Девятова, которой мы завершали выступление, – рассказывает Татьяна Кувшинова.

Две Татьяны жили в шаговой доступности от ВДНХ и строили планы экскурсий по Москве, но фестивальная программа была такой насыщенной, что в этот раз посмотреть ничего не успели. Поэтому уезжали с мыслью обязательно приехать еще раз.

- Эта творческая командировка дала мне крылья! Мы очень устали, попали под дождь. Но всё равно это была очень приятная поездка. Не скажу, что отпуск, но мы отдохнули душой. Для меня это новый стимул. Есть настроение работать. И не только как вокалистке, но и как руководителю. На фестивале было много детских фольклорных коллективов. Запомнилось выступление детского коллектива из Воронежской области: они пели песни в интересной обработке. Готовясь к выступлению, мы видели какие разные в нашей стране коллективы, какая разная культура у каждого народа – это очень интересно и познавательно, – делится впечатлениями Татьяна Кувшинова.

Татьяна Девяткина – художественный руководитель Елизаветинского культурно-библиотечного комплекса о фестивале отзывается с восторгом.

- Мы и себя показали, и на других посмотрели! Что-то дали свое. Что-то взяли для себя. Думаю, бесследно это не пройдет. В первую очередь это большой опыт, который, я уверена, пригодится в нашей творческой деятельности. Всё-таки не каждый день удается выступить на ВДНХ! Этот новый опыт выступления перед зрителями. Мы привыкли давать концерты со сцены, а здесь оказались фактически в кругу людей, на расстоянии вытянутой руки. Мы контактировали с нашими слушателями, это было что-то особенное. Поскольку я работаю с детьми, мне тоже понравился коллектив из Воронежской области. Впереди много планов. Готовимся покорять сердца России и представлять нашу любимую Гатчину! Следите за афишами! – интригует любителей хороших песен Татьяна Девяткина.

На память об участие в национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России» обе Татьяны получили благодарности заместителя министра сельского хозяйства РФ Марины Афониной.

«Спасибо за творческий вклад в программу фестиваля. Своим выступлением вы подарили гостям фестиваля яркие эмоции и живое искусство, тепло сердца и богатство культуры своего региона», – говорится в благодарственном письме.

Татьяна Можаева