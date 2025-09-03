Юбилейный год Александра Куприна — в библиотеке Куприна

О Куприне – каждый день!

На втором этаже в Павловском зале «Купринки» представлена небольшая, но очень интересная выставка под названием «Простая, доверчивая, легкая и сердечная». Эту экспозицию подготовили сотрудники Музея-усадьбы П.Е. Щербова специально к 155-летию со дня рождения писателя. Выставка посвящена дружбе Павла Егоровича Щербова и Александра Ивановича Куприна. Гатчинский период дружбы был особенно важен для их отношений. Выставка подготовлена на основе фотографий и рисунков П.Е. Щербова из фондов музея. Впервые представлены фрагменты переписки, обнаруженной в тайнике усадьбы Щербова в начале ее реставрации.

В конце августа в библиотеке прошел Купринский пленэр для молодежи. Юные художники посвятили целый день Александру Ивановичу: сначала они отправились в Музей Куприна в Гатчине, а затем – в библиотеку, носящую его имя. Они вспоминали биографию и творчество писателя, знакомились с его старинными и современными портретами, слушали отрывки из писем и воспоминаний, забавные истории, происходившие в гатчинском «зеленом домике» Куприна. И, конечно, они рисовали: кто-то – домик с «натуры», макета, а кто-то – героев произведений писателя. В библиотеке можно увидеть небольшую галерею этих работ.

В начале сентября в библиотеке им. А.И. Куприна произошло еще одно больше творческое событие: в выставочном зале открылась выставка Гатчинского товарищества художников, посвященная юбилею Александра Куприна.

«Книжный бульвар» в День Куприна

В День города, 6 сентября, с 11.00 до 13.00 на бульваре Науки в Гатчине пройдет ежегодный познавательный фестиваль «Книжный бульвар», подготовленный библиотекарями «Купринки». Часть большой программы будет по традиции посвящена Куприну.

Маленькие и взрослые гости фестиваля смогут принять участие в краеведческой викторине и блиц-опросе «Главные слова о Гатчине», пройдут по Книжному маршруту «Прогулки и открытия», поучаствуют в творческих практикумах «Гатчинский сувенир» и «Твоя книжная закладка». «Портрет города» – так будет называться зона для рисунков на асфальте.

«Всероссийскому гатчинскому жителю» будут посвящены игра-викторина «Куприн в городе» и фотосушка «Куприн в пространстве». Напомним, фотосушка – формат уличной выставки-галереи, где можно выставить свои фотографии, повесив их на веревки с помощью бельевых прищепок.

На «купринской» фотосушке будут представлены атмосферные фотографии, сделанные гатчинцами в местах, тесно связанных с жизнью и творчеством великого русского писателя. Каждая фотография расскажет свою историю. Это будут вдохновляющие пейзажи мест, знакомых героям Куприна, личные впечатления после чтения захватывающих рассказов и повестей мастера русской литературы. Пять лучших фотографий, вызвавших наибольший восторг гостей праздника, станут обладателями приятных сюрпризов и памятных призов от библиотеки имени А.И. Куприна.

Также на Книжном бульваре состоится интерактивная программа «Гатчинский сад-огород» от движения «РазДельный сбор. Гатчина», включающая «Зеленый обмен» и просветительскую программу. С 11.00 до 12.30 здесь можно будет поделиться своими садовыми и комнатными растениями, а взамен выбрать любые понравившееся себе.

Прогулки с Куприным

6 и 7 сентября библиотека им. А.И. Куприна приглашает совершить прогулку по Гатчине. Можно будет пройти несложным маршрутом по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Ивановича. Всем желающим будет выдан маршрутный лист с десятью точками (от Варшавского вокзала до Музея Куприна). Чтобы путешествие было нескучным, библиотекари придумали задания. Пройти маршрут можно в любом удобном для вас порядке, по дороге выполняя задания и вписывая ответы в маршрутный лист. В каждой точке маршрута рекомендуется делать фото. По окончании прогулки можно вернуться в библиотеку и сдать маршрутный лист, получив приз после оценки результата.

Старт акции – в субботу и воскресенье, с 11.00 до 15.00, в библиотеке им. Куприна, где будут выдаваться маршрутные листы. Завершение и прием ответов – в эти же дни в библиотеке, сразу после прогулки до 17.30. Присоединяйтесь: будет интересно!

Купринская тема продолжится в субботу, 20 сентября. В 14.00, в рамках Исторического клуба, в библиотеке им. Куприна состоится лекция Алены Тришиной «Детство Саши Куприна».

Осенью в библиотеке им.

А.И. Куприна откроется традиционный Книжный салон, на котором, конечно же, не раз будут звучать имя писателя и новая информация о его жизни и творчестве.

Подготовила Юлия Лысанюк