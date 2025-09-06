Первому Купринскому фестивалю – 42 года!

Однако мало кто помнит, что традиция Купринских праздников была заложена в Гатчине более сорока лет назад. О первом Купринском фестивале, который состоялся в 1983 году, поделились воспоминаниями его организаторы: режиссер Юрий Давыдкин и литературовед Ольга Андриенко.

Куприн под негласным запретом

Трудно поверить, что были времена, когда имя Александра Куприна, как и его творческое наследие, фактически замалчивалось, а о том, чтобы устраивать посвященные ему праздники, даже речи идти не могло. И всё же находились люди, которые стремились сохранить добрую память о знаменитом писателе, вступая в противоборство с системой.

Как пишет художественный руководитель творческого объединения «ТЕАТР и К», режиссер Юрий Давыдкин, первые послевоенные мероприятия, посвященные А.И. Куприну, были связаны с большими неприятностями для их организаторов: «Проведению этих празднеств противился первый комиссар Гатчины. Он был идейным коммунистом и потому ярым ненавистником Куприна, и иначе как «белогвардейской сволочью» его не называл. Говорили, что при отступлении белых из Гатчины, в числе которых был и А.И. Куприн в составе редакции «Приневского края», этот человек даже лично стрелял в писателя... Он прожил долгую жизнь и своими «антикупринскими» запретами попортил немало крови инициаторам присвоения имени Куприна одной из улиц нашего города и гатчинской городской библиотеке».

«...Когда я в далеком уже 1981 году, работая режиссером в Дирекции Гатчинского Дворца-музея и парка, задумал написать сценарий и поставить праздник, посвященный А.И. Куприну, мои старшие коллеги по культуре, умудренные нелегкой борьбой с бывшим комиссаром, предупреждали меня о «минном поле», по которому мне надлежало делать свои дерзкие шаги... И действительно, моя битва с системой была кровавой. Каждая строка, каждый эпизод будущего сценария пробивались с огромным трудом. Бесконечные «литования» текстов в отделе пропаганды и агитации Гатчинского городского комитета еще той партии, бесконечные придирки и препоны... Обычно работа над сценариями массовых театрализованных праздников занимала от трех месяцев до полугода. Работа над сценарием первого Купринского праздника продолжалась около полутора лет...»

Первый Купринский праздник

Вместе с Юрием Давыдкиным над сценарием работали гатчинцы Ольга и Виктор Андриенко. Ольга Андриенко – член ЛИТО «Меридиан», литературовед, посвятивший свою жизнь творчеству Марины Цветаевой. Ее супруг Виктор – физик, сотрудник ЛИЯФ (ныне ПИЯФ) и большой почитатель творчества Куприна.

Как вспоминает Юрий Давыдкин, эта творческая команда была первой, кто отважился провести Купринский праздник в Гатчине в то, еще советское, время, да еще и в открытом формате. Организаторам фестиваля приходилось буквально продираться через бесконечные «терки» и придирки со стороны контролирующих «товарищей». И всё-таки задуманный дирекцией Гатчинского Дворца-музея и постановочной группой праздник состоялся!

Первый фестиваль, посвященный 113-й годовщине со дня рождения знаменитого писателя, получил название «Куприн и Гатчина». Он состоялся 11 сентября 1983 года на территории Дворцового парка. В роли ведущих на главной сценической площадке праздника выступили Ольга и Виктор Андриенко. Главным художником праздника стал известный художник, преподаватель художественной школы, художник-оформитель Гатчинского Дворца-музея Владимир Монахов. Музыкальное оформление блестяще организовал гатчинский поэт и бард Виктор Шутилов.

В торжественном открытии фестиваля приняли участие актеры, писатели, музыкальные исполнители, композиторы, искусствоведы, члены творческих союзов, поэтов, режиссеры фильмов, снятых по произведениям Куприна.

«Наш подарок Куприну» – так назывался концерт артистов Ленинградской эстрады. В павильоне Венеры состоялся филармонический литературно-музыкальный концерт мастеров искусств из Ленинграда. «Всероссийскому гатчинскому жителю» посвятили свои выступления народные и фольклорные коллективы Гатчины и района. На детской площадке у Березовых ворот проходила большая и интересная программа для самых маленьких посетителей парка.

В кинотеатре «Зеленый», расположенном в тени вековых деревьев Приоратского парка, в рамках программы «Куприн и кино» проходил премьерный просмотр художественного фильма «Шурочка» (студия «Ленфильм», 1983 год) по повести Куприна «Поединок». После демонстрации фильма зрители встретились с режиссером и постановочной группой фильма.

Белые георгины для Куприна

Вот как описывает происходящее в этот день ведущая праздника Ольга Андриенко:

«...На Летней эстраде парка звучит музыка. Празднично выглядит сцена, оформленная гатчинским художником В. Монаховым. В центре сцены – портрет Куприна, у портрета – белые осенние георгины и красные гвоздики. Погода по-осеннему пасмурна, но все места в зрительном зале заняты. В 12.30 открывается праздник. Гатчинцы встретились в этот день с ленинградским писателем, купринистом П.П. Ширмаковым, который с увлечением поделился своими знаниями о жизни и творчестве писателя, результатами поисков гатчинского архива Куприна.

Режиссер «Ленфильма» Э.П. Бельская рассказала о постановке нового фильма по произведениям Куприна «Слоненок». Член Союза художников, гатчинский скульптор В.В. Шевченко рассказал гатчинцам о своем творчестве, посвященном Куприну. Экскурсовод Гатчинского бюро путешествий Т.С. Батурина познакомила зрителей с гатчинским периодом жизни писателя. Перед гатчинцами также выступила ответственный секретарь Гатчинского городского общества охраны памятников истории и культуры Т.С. Званская. Тепло встретили зрители выступление артистов Ленконцерта, лауреата зональных и республиканских конкурсов, поэта, композитора и исполнителя В. Шутилова. Праздник на Летней эстраде завершился выступлениями участников художественной самодеятельности Гатчинского Дома культуры...

...Праздник закончен. Слегка продрогшие гатчинцы уходят домой со светлыми улыбками на лицах. Сегодня они прикоснулись к прекрасному. И наверняка уже дома многим из них захочется открыть книгу Куприна, чтобы снова окунуться в мир его необыкновенных произведений».

Библиотеки – Куприну

Как рассказывает Ольга Андриенко, много интересного и полезного услышали и увидели те, кто посетил Гатчинский парк 11 сентября 1983 года. Но «купринское» оживление царило в этот день не только в парке: активно подключились к празднику и библиотечные работники.

Гатчинская городская библиотека, к тому времени уже получившая имя А.И. Куприна, подготовила для своих читателей программу «Купринские чтения». Также библиотекари организовали выставку «Великий писатель-реалист А.И. Куприн», на которой были представлены произведения как самого писателя, так и других русских литераторов, его современников. На выставке краеведческих материалов были экспонированы альбомы «Куприн и наш край», «А.И. Куприн в Гатчине», «Писатели, жившие в нашем городе и районе», «А.И. Куприн и кино», «Они жили в Гатчине». Старший библиотекарь «Купринки» Е.В. Ботова провела посетителей библиотеки по страницам литературного творчества писателя.

Литературную программу «Куприн – детям» организовали для детей сотрудники Гатчинской детской библиотеки.

Работники Гатчинской районной библиотеки подготовили книжный обзор «Великий русский писатель» по произведениям Куприна.

«Старая Гатчина» – так называлась выставка офортов и графики гатчинских художников Елены Киселевой, Владимира Монахова и Олега Машина.

Выездную книжную выставку «Выдающийся русский писатель-реалист А.И. Куприн» организовал для гатчинцев Союз писателей Ленинграда.

«Чудная штука – эта жизнь»

Уже совсем скоро – в субботу, 6 сентября – в Гатчине состоится очередной Купринский литературно-исторический фестиваль «Чудная штука – эта жизнь», ставший неотъемлемой частью культурной жизни нашего города. Новый взгляд, новые лица, новые творческие находки организаторов Куприн-феста радуют взгляд, душу и сердца гатчинцев каждый год в начале сентября. Но не будем забывать и о тех творческих и смелых людях, которые в самые глухие и «застойные» времена сумели совершить настоящий прорыв в деле возвращения в нашу жизнь памяти о «Всероссийском гатчинском жителе» – Александре Ивановиче Куприне.

Подготовила Юлия Лысанюк