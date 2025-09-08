В Рождествено представили отреставрированного мамонта

В названии выставки отразился реальный маршрут, который проделал найденный мамонт из Салехарда в Ленинградскую область для реставрации. Уникальная палеонтологическая находка была обнаружена летом 2020 года в прибрежной части озера Печевалавато в Сеяхинской тундре Ямало-Ненецкого автономного округа местным жителем Константином Тадибе. По его фамилии бесценный экспонат и получил свое имя.

Кости скелета, фрагменты мягких тканей и шкуры ямальского мамонта прибыли в Международный центр реставрации осенью 2024 года. Центр в селе Рождествено - единственный в России имеет мастерскую, специализирующуюся на естественно-исторических предметах. Реставрационные работы возглавил заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов, реставратор высшей категории, ведущий специалист в этой сфере в России Юрий Стариков.

Реставрация мамонта продолжалась около семи месяцев. Процесс реставрации включал консервацию материалов, сохранение фрагментов шкуры по методикам, принятым в классической таксидермии, очистку костей от загрязнений и обработку их препаратами, защищающими от развития плесени и другие работы. Отреставрированный мамонт экспонируется в Международном центре в лежачем положении.

Мамонт Тадибе стал настоящей удачей для ученых из-за своей большой сохранности. В распоряжении реставраторов оказался почти полный скелет одного животного, что позволило реконструировать его внешний вид и образ жизни.

Как рассказал Юрий Стариков, в процессе реставрации удалось получить достаточно много интересной информации о животном. Это был, скорее всего, молодой самец, крупный подросток 14–16 лет, достигший размеров взрослой особи (его высота примерно 2,7 метра, длина — около 3 метров). По данным радиоуглеродного анализа он погиб 44–45 тысяч лет назад.

- Ярко выраженных повреждений не обнаружено, - говорит Юрий Владимирович. - Мы предполагаем, что животное было вполне здорово и погибло, скорее всего, в результате несчастного случая.

Помимо скелета и шкуры сохранилась часть кишечника с фрагментом помета мамонта (копролит). Это позволяет судить о рационе питания древнего животного. Специалисты предположили, что мамонт погиб в конец лета-начале осени, накануне успев поесть. В рацион питания животного входила, в основном, травянистая растительность: ветки лиственницы, карликовая береза, злаки, осоки, разнотравье и кустарники.

Как рассказал Юрий Стариков, лучше всего сохранились область спины и задняя часть животного. Больше всего времени потребовалось на реставрацию черепа, который был сильно разрушен, предположительно во время добычи бивней. Несохранившиеся фрагменты костей реконструировались традиционными методами: с помощью пластика и полиэфирных смол. Был воссоздан также зуб мамонта, взамен взятому учеными для исследований.

Не обошлось и без неожиданных открытий. На костях ископаемого млекопитающего были обнаружить синие скопления кристаллов вивианита - минерала, использующегося с древних времен в качестве пигмента для красок. Вивианит образуется при естественных процессах разложения органических остатков растительного или животного происхождения.

На выставке в Рождествено также представлен фрагмент шкуры животного, о котором рассказала художник-реставратор Международного центра реставрации Татьяна Павловна Дьяконова. Мамонт был покрыт тремя видами шерсти: подшерстком, основной шерстью и кроющими волосами. Специалисты пришли к выводу, что полностью он не линял. Установить цвет шерсти мамонта доподлинно не удалось: из-за долгого залегания в болотах она выцвела и посветлела. На шкуре сохранилась подкожная жировая клетчатка.

- Этот проект, действительно, уникальный — мамонтов до наших дней сохранилось не так уж много, - говорит исполняющий обязанности заместителя директора Международного центра реставрации по реставрации музейных предметов Дмитрий Геннадьевич Пейчев. - Реставрация мамонта у нас происходит впервые. Как правило, мы работали с неодушевленными предметами и прежде не специализировались на ископаемых костях. Сложности добавлял и колоссальный возраст мамонта — более 40 тысяч лет! Реставраторы провели огромную работу.

Как рассказали в Международном центре реставрации, после завершения выставки в Рождествено скелет мамонта будет возвращен в Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского, где займет свое постоянное место в экспозиции.

Выставка «Как мамонт Тадибе в Рождествено приехал» в Международном центре реставрации в селе Рождествено будет проходить до 1 февраля 2026 года. Все желающие могут принять участие в сборных экскурсиях по выставочному пространству Международного центра реставрации, которые проходят каждые пятницу и субботу в 14.00. Ссылки на регистрацию доступны в разделе «Экскурсии» на странице в ВК: https://vk.com/restorationcentre

Юлия Лысанюк