Старая дорога: сохранить или похоронить

Богатая история Малых Колпан насчитывает более 500 лет. Впервые деревня упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года как село Колпницы в Богородицком Дягиленском погосте Копорского уезда. В 1785 году в Малых Колпанах открылась первая в Ингерманландии финская школа, основанная великим князем Павлом Петровичем для детей крестьян и дворцовой обслуги. Во второй половине XVIII века в деревне находилась вторая от Санкт-Петербурга почтовая станция. В 1800 году была построена лютеранская церковь святого Петра.

Раньше старая почтовая дорога была мощена целиком. Теперь это улица Центральная, где до сих пор сохраняется фрагмент из дикого камня. Большая часть дороги заасфальтирована, но про-ехать по ней трудно. Встал вопрос о судьбе каменного участка. И тут мнения разошлись.

Группа жителей выступила с идеей аккуратно отремонтировать и сохранить его, сделав еще одной местной достопримечательностью. Но так, чтобы проезжая часть дороги была удобной и комфортной.

- Мы за то, чтобы история сохранилась. Наше мнение – сократить исторический участок до 2,5 метров, а остальную часть дороги заасфальтировать, – считает староста Ольга Павлова.

Другие жители ратуют за хороший асфальт по всей Центральной улице – оставлять участок каменной дороги, по их мнению, нецелесообразно. Дорога из камня на стыке с асфальтом будет постоянно разваливаться, а сам мощенный участок после ремонта потеряет свою историческую ценность.

В разговоре участвовали заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Мария Титова, начальник отдела комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Алеся Туркина и руководитель Большеколпанского ТУ Виталий Ефременков.

Руководители культуры, опираясь на действующее законодательство в вопросах сохранения объектов культурного наследия и достопримечательных мест, представили возможные сценарии развития событий, рассказали о процедурах. В том числе о подаче заявки на экспертизу обсуждаемого объекта, которая в данном случае должна исходить от инициативной группы и ими же оплачиваться.

На собрании присутствовали не только жители деревни, но и общественники, активисты в области сохранения исторического наследия.

Принято решение провести опрос жителей деревни. В зависимости от результата администрация будет принимать решение о возможности включения этого участка в план дорожных работ на следующий год или иного подхода к решению вопроса.

Татьяна Можаева