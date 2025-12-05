Подарки близким со скидкой 20 %
До 13 декабря подписаться на периодические издания можно со скидкой до 20%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 2200 газет и журналов, в их числе и газета «Гатчинская правда».
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.
Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым!
Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» на 12 месяцев:
Индекс Г4237
Для всех категорий населения: до адреса – 1076,11 руб
Индекс: ГИ704
Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 943,98 руб.
Индекс: ГИ699 Для юридических лиц: до адреса – 1763,08 руб.
Стоимость подписки на 1 месяц:
Индекс: П4237
Для всех категорий населения: до адреса – 95,69 руб.
Индекс: ПИ704
Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 82,48 руб.
Индекс: ПИ699 Для юридических лиц: до адреса – 144,08 руб.