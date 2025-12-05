Спорткомплекс университета обновляется

Заказчик работ – Управление строительства Ленинградской области. Согласно паспорту объекта, срок окончания строительства – 25 декабря 2025 года. В настоящее время работы на финишной прямой.

Здание спортивного комплекса на ул. Володарского, 39А было построено в советские годы внутри большого двора из панелей Гатчинского домостроительного комбината. Сейчас комплекс не узнать. Фасад оштукатурен и окрашен в белый и светло-сиреневый цвета. Строители обещают через неделю с внешними стенами закончить полностью и приступить к благоустройству. Впереди – большая уборка, формирование газонов, асфальтирование дорожек и проезда.

За ходом строительства внимательно следит руководитель спортивного клуба университета Юрий Назаров. Такое мощное обновление спортивной базы образовательного учреждения его радует.

- Объем работ выполнен очень большой. Здание и открытая спортивная площадка были созданы практически заново. Отремонтированы крыша, полы и, что очень важно, подвальное помещение. Это было, пожалуй, одно из самых проблемных мест. Сейчас в подвале не только сухо и чисто, но и красиво.

Изменилась и территория рядом с комплексом. Почти половину двора занимает хорошо оборудованная многофункциональная спортивная площадка, где будут проходить занятия по футболу, волейболу и баскетболу. В ходе ремонтных работ выборочно проредили старые тополя, которые через 2-3 года могли упасть. Но зелени здесь хватает. Также во второй половине двора в окружении деревьев осталась большая детская площадка, – рассказывает Юрий Иванович и знакомит со строителями.

Генеральный подрядчик – ООО «МикАрт». Главный прораб – Арутюн Манукян: он начинал стройку в конце апреля – и он ее заканчивает.

- В настоящее время внутри здания, на первом и втором этажах, идут финишные работы, монтируются инженерные сети, отопление, канализация. В спорткомплексе будут хорошие душевые, тренажерный зал. Специалистов у нас хватает, чтобы делать всё одновременно – работают около 35 человек. Работа идет круглосуточно: когда одни отдыхают, другие трудятся. Чтобы не мешать жителям, ночью выполняем тихие работы. Надеемся, если ничего не случится, до нового года работы завершим, – заверил представитель подрядчика.

Татьяна Можаева