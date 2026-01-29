Важная информация

Уважаемые жители Гатчинского муниципального округа, администрацией Гатчинского муниципального округа проводятся работы по постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан.

Работы проводятся за счет свободных земель по всей территории Гатчинского муниципального округа.

При проведении работ необходимо исключить случаи, когда образуемые земельные участки накладываются на земельные участки, предоставленные до 2001 года, и сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. В администрации Гатчинского муниципального округа информация о ранее выделенных земельных участках (до 2001 года) отсутствует.

Во избежание подобных ситуаций, рекомендуем владельцам и собственникам земельных участков, сведения о местоположении которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, предоставить правоустанавливающие документы и иную информацию, подтверждающую их права на земельные участки, в Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа, для учета их прав. В качестве таких документов могут быть представлены: свидетельство о праве собственности на земельный участок, план земельного участка, решение исполнительного комитета, или постановление администрации о предоставлении земельного участка, кадастровый план (или кадастровый паспорт земельного участка), фото с публичной кадастровой карты с указанием местоположения земельного участка и др.

Документы можно направить на адрес электронной почты kpt-kui@gmolo.ru ( c пометкой: «информация о ранее возникших правах», с указанием контактного номера телефона), либо предоставить нарочным в Комитет по управлению имуществом по адресу: г.Гатчина, пр.25 Октября, д.21, 1 подъезд, кнопка 4 на домофоне.