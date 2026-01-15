В Гатчинском округе для крещенских купаний оборудуют 2 купели

Их будет две:

1. г. Коммунар, ул. Строителей, д.3а, специально оборудованная купель будет работать 18 и 19 января с 10 до 19 часов.

2. с. Рождествено, ул. Музейная, дом 1, карстовые пещеры в конце парка, крещенское купание будет организовано 19 января с 11.00 до 15.00.

Традиционные купания в естественных водоемах, посвященные празднику Крещения Господня, на территории Гатчинского округа отменены связи с опасной ледовой обстановкой (тонкий лед).

Категорически запрещено окунаться в необорудованных местах! Это опасно для жизни и здоровья. Пожалуйста, выбирайте только официальные купели, где дежурят спасатели и соблюдаются меры безопасности.

Фото: администрация Гатчинского муниципального округа