В Гатчинском округе для крещенских купаний оборудуют 2 купели

В администрации Гатчинского округа сообщили места размещения оборудованных крещенских купелей 18–19 января 2026 года.

Рубрики:  Общество

Их будет две:

1. г. Коммунар, ул. Строителей, д.3а, специально оборудованная купель будет работать 18 и 19 января с 10 до 19 часов.

2. с. Рождествено, ул. Музейная, дом 1, карстовые пещеры в конце парка, крещенское купание будет организовано 19 января с 11.00 до 15.00.

Традиционные купания в естественных водоемах, посвященные празднику Крещения Господня, на территории Гатчинского округа отменены связи с опасной ледовой обстановкой (тонкий лед).

Категорически запрещено окунаться в необорудованных местах! Это опасно для жизни и здоровья. Пожалуйста, выбирайте только официальные купели, где дежурят спасатели и соблюдаются меры безопасности.

 

Фото: администрация Гатчинского муниципального округа  