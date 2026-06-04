Новые рабочие места, налоги, развитие территорий: итоги первого дня ПМЭФ для Ленинградской области

На своей странице в мессенджере Макс Александр Дрозденко сообщил:

- Вчера дал 3 интервью ведущим СМИ, провёл несколько рабочих встреч с компаниями. Итог плотного дня — 14 инвестиционных соглашений на общую сумму почти 100 миллиардов рублей.

Что за проекты? Новые производства металлоконструкций и канатно-веревочной продукции. Животноводческие и агропромышленные комплексы. Складские и логистические центры, способные обслуживать больше ста грузовых автомобилей в сутки.

«Петербургское стекло» из Лужского района вложит 920 млн рублей в новую печь. Выпуск стеклотары вырастет до 120 млн единиц в год. 10 лет назад это было небольшое предприятие, а сегодня «Лужскую бутылку» использует «Абрау Дюрсо».

Во Всеволожске построят металлообрабатывающий комплекс «УПТК-65» — 5 млрд рублей, 260 рабочих мест. Переработка плоского проката, изготовление электротехнической продукции.

Компания RWB (основатель Wildberries) запускает второй логистический комплекс — 100 тыс. кв. м во Всеволожском районе. Первый уже работает в Красном Бору (154 тыс. кв. м). Будем работать не только за деньги и квадратные метры, но и за интересные социальные проекты.

«Девелопмент-Е» построит современный логистический центр в Бугровском поселении — 3,1 млрд рублей, 700 рабочих мест. Чем ближе склад к потребителю, тем короче путь товара до полки и ниже затраты.

Ещё один распределительный центр — от УК «ПСТ Капитал» — 7,1 млрд рублей, 893 рабочих места. Обработка 800 тонн продукции в сутки.

Туризм: боремся не за экскурсанта, а за полноценного туриста. Сегодня заложили базу:

- «Летний город» в Кузьмоловском — 2 350 мест, 29,2 га. Гостиницы, активный досуг.

- ГК «Трест» — 15 млрд рублей, 913 номеров в Приозерском районе. Лыжи, велосипеды, трейлраннинг.

- «М-1 Индустрия отдыха» — круглогодичный курорт с аквапарком и горнолыжным центром.

- «СКСР Туриндустрия» — спортивно-рекреационный кластер на берегу Суходольского озера.

АПК: наращиваем переработку и экспорт:

- «АГРОИМПЭКС» вложит 700 млн рублей в переработку сухофруктов и орехов (4,8 тыс. тонн в год, 134 рабочих места).

-«Армас-Виктори» — 12,5 млрд рублей на комплекс замкнутого цикла в Волосовском районе. Диетические супы-пюре, лечебное питание, а из отходов — биодобавки для кормов. Запуск первой очереди — IV квартал 2026 года.

- «ЭкоНива» строит животноводческий комплекс в Волосовском районе на 3,5 тыс. голов дойного стада. 100 рабочих мест. 40 тыс. тонн молока в год.

- «Выборжец» расширяет теплицы почти на 2 гектара — 455 млн рублей, +1 260 тонн салатов и зелени. Мы уже обеспечиваем 90% рынка Петербурга по этой позиции.

Социальная повестка: карта «Ленинградская» и поддержка семей

Продолжаем внедрять единую карту «Ленинградская». Сегодня к программе присоединились «Хлебная Усадьба», «ВОТОНЯ» (детские товары по электронному сертификату), трикотажная фабрика «Элком». Теперь будущие мамы смогут покупать нужные вещи через карту. АО «Хакель» стало партнёром грантов губернатора для НКО — первый проект «Фронтовой обед 47» для бойцов на СВО.

Кадры будущего

Подписали соглашение с ЛЭТИ. У нас нехватка 126 000 рабочих рук, из них 7 000 — инженерно-технический персонал. Начинаем открывать инженерные классы, выстраивать связку «вуз — школа — предприятие».

Всё это — новые рабочие места, налоги, развитие территорий. И всё это — в Ленинградской области.