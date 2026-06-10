Волонтёры привели в порядок могилы известных гатчинцев

- Хотели провести уборку в прошлую пятницу, накануне Троицкой родительской субботы, но помните, какая погода была? – говорит руководитель АНО «Борей» Ирина Лидзарь. – Проливные дожди. И вот посмотрите, какая трава уже успела подрасти.

Вид у многих могил заброшенный. Волонтеры разбирают грабли, разбиваются на три группы и приступают к работе.

«Радостно делать добрые дела!»

Самый старший по возрасту из добровольных помощников – почетный гражданин города Гатчины Константин Николаевич Ермаков.

- Я давний член ВООПИК. Участвую во всех наших мероприятиях. Когда Сергей Юрьевич Павлов, председатель гатчинского отделения, пригласил, я, ни секунды не сомневаясь, приехал. Тем более радостно делать добрые дела после дня рождения. Вчера мне исполнилось 87 лет. Мы сейчас почистим памятники, уберем траву, и вы увидите, как здесь похорошеет.

- Хочу познакомить вас с еще одним членом нашего общества, – говорит Сергей Юрьевич Павлов. – Лариса Степановна Вахтер – неравнодушная горожанка и всегда приходит на наши мероприятия в полной готовности, со своим инструментом.

- А кто знает, какие грабли выдадут? Со своими надежнее, – вступает в разговор Лариса Степановна. – У нас работает организация «Любимый город» и добровольческое движение «Друзья города». Обрезаем кусты, убираем листья, наводим чистоту и порядок. Сегодня потрудимся на кладбище. Если родственников и потомков не осталось, почему бы нам не поухаживать за могилками.

Еще один неравнодушный горожанин – предприниматель, экс-депутат городского совета депутатов Петр Островерхов.

- Что привело меня на кладбище в такой солнечный день? Да всё просто. Есть желание участвовать в общем, важном деле, – отвечает он.

Самые юные участники мероприятия – ученики 7-й и 9-й школ Александра, Ксения, Арина и Михаил.

- Мы входим в трудовые бригады при Гатчинском Дворце молодежи. Участвуем в уборке города, сегодня приехали сюда, – объясняют они свое участие.

- Здесь легче работается, чем в центре города, – берет слово Михаил. Он осенью пойдет в 8-й класс, но, несмотря на возраст, явно человек практического склада ума. – Там в солнечные дни трудно работать: жара, духота. А здесь может и работы чуть больше, но – тенек!

- Не страшно работать на кладбище?

- Нет, конечно! Наоборот, интересно. Это же история Гатчины.

«Вечная память»

Ирина Лидзарь коротко рассказывает историю каждого из захоронений, на которых трудятся волонтеры. Это Людвиг Шперер, Павел Щербов, Франц Лендер, Борис Чухновский, Иван Соколов-Микитов и многие другие. Над некоторыми из них взяли шефство городские организации.

- За могилой художника-карикатуриста П.Е. Щербова ухаживают сотрудники посвященного ему музея-усадьбы, над надгробиями полицейских шефствует полиция. Сотрудники Музея города Гатчины ежегодно приводят в порядок после зимы могилы именитых земляков, – рассказывает Ирина Лидзарь. – Вот могила контр-адмирала Тимофея Федоровича Можайского. Мореплаватель, вместе с братом служил на фрегате «Диана», который доставил первую российскую дипломатическую миссию в Японию. Его брат Александр Федорович Можайский – знаменитый инженер, изобретатель первых российских и одних из первых в мире аэропланов. Когда мы впервые пришли сюда, вместо памятника была просто гора мха, надписей не было видно. Прозвучит странно, но памятнику на могиле повезло: он не попал в список ОКН (объектов культурного наследия), и волонтеры могли спокойно работать над его восстановлением. Очистили щетками, отмыли биоцидами. Сейчас памятник выглядит значительно лучше.

А семейному захоронению Шпереров (глава семьи – известный архитектор, автор наших ажурных мостиков в парке) не повезло. Всё, что мы можем здесь делать по закону, – убирать траву и листья.

- Ирина Михайловна, я знаю, что именно вы были инициатором проекта по уходу за могилами известных людей на кладбище.

- Начиналось всё с обычных городских экскурсий. Когда рассказываешь о знаменитых людях Гатчины, где они жили, чем занимались, обязательно нужно рассказать и о том, где они похоронены. У нас даже шутка появилась: «Каждый экскурсовод рано или поздно оказывается на кладбище».

Сначала сами убирались здесь. В 2021 году АНО «Борей» инициировал социальный проект «Вечная память», целью которого стали уход за захоронениями, сохранение памяти о знаменитых жителях Гатчины и их вкладе в историю страны. Проект был поддержан администрацией Гатчинского района. На грант от администрации мы установили стенд на входе с планом кладбища с указателем наиболее известных захоронений, издали справочник-путеводитель «Гатчинский некрополь».

Ухаживаем за могилами, проводится фотофиксация и описание состояния памятников. Но этого явно недостаточно. К сожалению, места многих захоронений оставлены без внимания потомков и какого-либо ухода. И здесь начинаются основные проблемы. Многие памятники являются объектами культурного наследия. Возможности волонтеров в уходе за ними очень ограничены: любые работы требуют множества согласований и обязательств. У некоторых памятников есть собственники, без разрешения которых реставрация невозможна. На глазах памятники просто разрушаются. Пойдемте, я вам покажу одно из старейших захоронений – могилу купца Поликарпа Прокофьевича Варгина.

Памятник на могиле купца Варгина покосился на бок, вот-вот упадет. Слова эпитафии и имя человека, здесь погребенного, едва различимы.

- Крест давно исчез, могила проваливается. Здесь уже возможности волонтеров исчерпаны. АНО «Борей», наши добровольные помощники не смогут справиться с этой махиной. Нужны финансирование, профессио-нальные специалисты. Осенью прошлого года состоялся круглый стол по вопросу состояния дел на кладбищах, но, честно говоря, мало что изменилось.

Одна из идей по улучшению ситуации – вернуться к советской практике. Шефство над памятными могилами могут взять предприятия, организации. Например, Поликарп Варгин жил и содержал трактир там, где сейчас ресторан «Арсенал». Он работает в помещениях, которые построил этот человек. Почему бы не помочь?

- Советский опыт – хорошее дело, – вступает в разговор Сергей Юрьевич Павлов. – Но сейчас он вряд ли применим. Другая страна, иная форма собственности и так далее. Я бы вспомнил другие слова из нашего прошлого. Энтузиазм, коллективизм, чувство ответственности за общее дело. Они никуда не исчезли из нашей жизни. Вот, посмотрите на Константина Николаевича, Ларису Степановну. Они, что называется, люди старой школы, всё помнят. Рядом с удовольствием работают подростки, наша смена. Я давно уже заметил, еще по депутатской деятельности: чем ходить и уговаривать людей, искать деньги, на что уходит много времени и сил, проще взять и сделать самим. При помощи добровольных помощников, а их

в нашем городе немало.

После субботника его участники расходились с общим настроем: «Приятно и радостно быть полезными городу и людям».

Андрей Павленко