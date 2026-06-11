Ленобласть расцветает

«Еще Михаил Врубель и Константин Коровин любили писать нашу сирень. Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зелёных насаждений. Основу составляют зимостойкие декоративные кустарники. Сирень, гортензия, жасмин, яблони придают пространствам яркий облик и повышают их эстетическую ценность. Яркие клумбы — ещё одна важная часть содержания пространств. Мы рекомендуем администрациям и организациям, которые обслуживают благоустроенные территории, создавать клумбы непрерывного цветения с разными растениями: от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Чтобы видеть больше удобных, эстетически привлекательных пространств в своём городе, жители голосуют за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. Победившие проекты будут реализованы по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 161 144 человека свой выбор за проекты Ленинградской области уже сделали!

Каждый житель России старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг может сделать свой выбор на единой цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через одноименный чат-бот в мессенджере MАХ, а также при поддержке волонтеров благоустройства.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Всероссийское голосование Минстрой России ежегодно проводит при поддержке партии.