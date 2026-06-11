В Гатчине построят «Конгресс-холл»?

Высшая школа дизайна и архитектуры инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с администрацией Гатчинского округа провела конкурс студенческих работ в рамках учебного архитектурного проектирования.

Цель конкурса – разработать проект делового центра «Конгресс‑холл» на въезде в Гатчину, рядом с Северо-Западным наноцентром, с учетом требований действующего градостроительного законодательства, а также с уникальным архитектурно-планировочным решением.

В рамках технического задания на проектирование необходимо было предусмотреть размещение в границах участка основного здания и сопутствующей инфраструктуры: гостиницы, ресторана, парковки, разгрузочно-погрузочные зоны, въездов/выездов и т. д.

В подготовке проектов принимали участие 18 студентов. Работы создавались под руководством директора Санкт-Петербургского инженерно-строительного института (СПбИСИ) Марины Петрченко, директора Высшей школы дизайна и архитектуры СПбИСИ Маргариты Перьковой, доцента Марии Дребезговой и ассистента Виктории Педенко.

Накануне защиты проектов прошло несколько рабочих встреч. В обсуждении вариантов концептуальных проектных решений участвовала заместитель главы администрации Гатчинского округа по территориальному развитию и градостроительной деятельности Елена Шевырталова.

Предварительный отбор прошли шесть лучших проектов. Их авторы – студенты третьего курса направления подготовки «Дизайн архитектурной среды» М.С. Войтенко, Д.Р. Гиндуллина, Ю.А. Иванова, Д.А. Кипреев, Е.В. Митропольская и В.О. Новикова.

Защита проходила в зале окружной администрации. Работы были представлены специалистам администрации и депутатам Гатчинского округа.

«Конгресс-холл» от питерских студентов – это современный деловой центр, ориентированный на проведение крупных конгрессов, конференций и деловых мероприятий. Центр сочетает в себе функциональность и элегантность, создавая комфортные условия как для участников, так и для организаторов мероприятий.

Будущих архитекторов вдохновляли самые известные достопримечательности Гатчины, шедевры промышленного дизайна, местные известняки и даже гатчинские орхидеи. Во всех вариантах проектных предложений получилось много стекла, серые и терракотовые тона и исключительная функциональность. Один из участников конкурса также отметил, что внес больше «чувственности», чтобы деловой центр привлекал внимание туристов и местных жителей.

Студенты предлагают выполнить здания в современном архитектурном стиле. Внутреннее пространство организовать

с учетом принципов открытости и гибкости, что позволит легко трансформировать помещения под различные форматы мероприятий.

Во всех вариантах есть отель, ресторан, один большой зал на 850 мест и несколько залов меньшей вместимости, оснащенных современным оборудованием для презентаций и конференций. Также «Конгресс-холл» должен вместить пространства для выставок и презентаций продукции; зоны отдыха для перерывов и неформального общения; офисные помещения.

Также в числе предложений для наполнения делового центра фигурирует спортзал, столовая, внутренний сад, световые окна на крыше и «парящие» лестницы.

Будущие архитекторы предусмотрели отдельный вход для особых гостей, технические помещения, где будет расположено всё необходимое оборудование и инфраструктура для проведения мероприятий, а также современную парковку для гостей и участников мероприятий.

Педагоги отметили, что объект очень сложный и значимый. Для студентов такая работа стала серьезным испытанием. Но в целом ребята справились.

Мнение высказали и руководители Гатчинского округа.

- Сегодня регион не имеет подобных многофункциональных площадок, которые позволяли бы проводить различного уровня форумы и располагали хорошим выставочным пространством, – отметила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. – Мы выражаем благодарность руководству, преподавателям и студентам за сотрудничество и вовлеченность в развитие Гатчинского округа и города Гатчины, а также за организацию конкурса. Этот объект находится в федеральном плане мероприятий подготовки к 100-летитю Ленинградской области. Понятно, что к 2027 году мы его не построим, но в год 100-летия Ленинградской области обязательно заложим его реализацию! Для региона это очень значимая история и очень ожидаемый объект.

В завершение прошла церемония награждения авторов проектов. Заместитель главы администрации Гатчинского округа Елена Шевырталова и заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский вручили студентам и педагогам благодарности администрации Гатчинского округа.

В ближайшее время будут подведены итоги конкурса и определен победитель.

Татьяна Можаева