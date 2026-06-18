Новая площадка для детворы из Жабино

Это событие стало настоящим праздником для всех жителей. Теперь у детворы и молодежи появилось современное, безопасное и яркое пространство для игр и общения!

Гостей праздника приветствовала глава Сяськелевского территориального управления Елена Федорова.

Особую благодарность жители выразили депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Коняеву. Именно по его личной инициативе, а также при активном участии его коллеги – депутата Татьяны Бездетко – деревня Жабино получила этот замечательный подарок. Гости отметили, что создание таких площадок – важный шаг в развитии поселения.

Атмосферу тепла и радости на празднике создавали артисты из Сяськелевского Дома культуры и школы искусств – их творчество зарядило всех гостей отличным настроением. В программе было учтено название деревни – жителей поздравляла Мама Лягушка со своими лягушатами. Она устроила для детей зажигательную игровую программу с конкурсами, танцами и эстафетами. А для ценителей прекрасного работала уникальная выставка лягушек, сделанных руками Татьяны Волковой.