Новый дом для новой жизни

На торжественную церемонию вручения заветных ключей от собственного жилья пригласили пятерых ребят, достигших совершеннолетия. Новые квартиры получили три молодых человека и две девушки.

С началом нового этапа жизни ребят поздравил заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Как он напомнил, благодаря областному и федеральному финансированию органы местного самоуправления ежегодно обеспечивают жильем около 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших 18-летия. Квартиры ребят ждут благоустроенные, с отделкой.

- Начиная с прошлого года, мы стараемся приобретать жилье для них в новостройках, - отметил Павел Викторович. - Вот уже второй год мы собираем здесь наших ребят, чтобы поздравить их с получением ключей от собственного жилья в дружеском тесном кругу.

Все квартиры находятся на территории Гатчинского округа - в Малом Верево, Пудости, Коммунаре, Гатчине. Ребята уже побывали в своих будущих квартирах и оценили их удобство и комфортность. Получая ключи от своего жилья, новоселы искренне благодарили и признавались, что довольны им.

У каждого из этих ребят — своя судьба и свои планы на жизнь. Все уже являются студентами различных учреждений специального профессионального образования.

Дмитрий учится в Бегуницком агротехнологическом колледже. После окончания учебы он собирается пойти в армию, а вернувшись, либо поступить в вуз, либо устроиться на работу по профессии.

Наталья - студентка Гатчинского государственного университета. Девушка очень любит животных и мечтает завести питомцев в своей новой квартире.

Зарина учится в Красносельском медицинском колледже. Закончив колледж, планирует получать высшее образование.

- Мне очень понравилась новая квартира, уже думаю о том, как буду обустраивать ее по своему вкусу, - признается девушка. - Уверена, всё у меня будет отлично!

В том, что у этих ребят всё будет отлично, нет никаких сомнений.

- Все вы скоро получите профессию, и это очень радует, - отметил Павел Иванов. - Хотим пожелать вам удачи, успехов в учебе и профессиональной деятельности в будущем. Ждем вас на нашей гатчинской земле, где созданы все условия для молодых специалистов.

Как говорит Павел Викторович, всего в 2026 году планируется вручить ключи еще как минимум сорока достигшим совершеннолетия гатчинцам, оставшимся без попечения родителей.

Юлия Лысанюк