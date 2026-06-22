Телебашня в Санкт-Петербурге включила специальную подсветку в День памяти и скорби

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. В этот день по всей России проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам и воинским захоронениям, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», объединяющие миллионы людей в благодарности поколению победителей.

Световой сценарий на петербургской телебашне стал частью общегородских памятных мероприятий. Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты символизируют доблесть, стойкость и героизм защитников Родины, а сама композиция служит напоминанием о цене Победы и необходимости хранить историческую память.

В День памяти с скорби тематические сценарии будут включены также на телебашнях и мачтах Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Ярославля и других городов.