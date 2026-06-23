34 победителя: Ленобласть подвела итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства

«Результаты голосования показывают: наши жители заинтересованы в развитии своих городов, появлении новых благоустроенных парков, набережных, аллей и площадей. Всего на голосование были выставлены 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов региона. Уже в следующем году в каждом из участвовавших городов и поселков смогут насладиться своим выбором. В комитете по ЖКХ рассказали: в Ленинградской области выбор сделали 162 565 человек. Самые активные — жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Спасибо каждому!» — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как добавил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, каждый проект готовился с учётом пожеланий и предложений жителей. Сначала ленинградцы предложили адреса для благоустройства, после — на региональном голосовании выбрали конкретные территории. На них выезжали команды проектировщиков, архитекторов, специалистов Центра компетенций и урбанистов, чтобы разработать проекты в соответствии с пожеланиями и ожиданиями местных жителей. И уже такие проекты были направлены на всероссийское голосование, которое прошло с 21 апреля по 12 июня.

По всей России на голосование направили более 6,8 тыс. объектов в 88 регионах. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, механизм прямого участия граждан в вопросах благоустройства востребован – за шесть лет учтено более 68 млн голосов. В 2026 году к волонтерскому сопровождению голосования привлечено почти 194 тыс. человек, это на 24 тыс. больше, чем в прошлом году. Благодаря их работе миллионы граждан смогли сделать свой выбор. В Ленинградской области волонтеров благоустройства — 1397.

Общественные пространства, выбранные по итогам голосования, реализуются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Масштабная кампания, старт которой был дан Владимиром Путиным в День местного самоуправления, в очередной раз подтвердила статус одного из наиболее эффективных механизмов прямого участия граждан в преображении своих городов и населенных пунктов. Мы понимаем, что реально хотят люди: транспортные или пешеходные маршруты, событийные зоны, детские и спортивные площадки или элементы пляжной инфраструктуры. Благодаря их активному участию наши города получают современные, многофункциональные и привлекательные пространства. Теперь муниципалитетам предстоит учесть волю граждан: территории и дизайн-проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресные перечни на 2027 год. Реализация проектов, которые вы поддержали, начнется уже в следующем году, и результат будет долгие годы радовать вас, ваши семьи и следующие поколения. Все это станет вкладом в достижение ключевых параметров нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — реализовать 30 тыс. территорий и более 1,6 тыс. проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды до 2030 года», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который начинался как партийный проект «Городская среда» «Единой России» в 2017 году. С этого времени по федеральному проекту благоустроено более 118 тысяч территорий, создано более 30,8 тысяч рабочих мест и открыто порядка 7 тысяч новых точек коммерческой активности.