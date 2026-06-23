«Рубеж Красногвардейск»: история мужества и стойкости

Экспозиция, представленная музеем «Красногвардейский укрепрайон» и Музейным центром Гатчинского округа, позволяет по-новому взглянуть на родные места. Через подлинные предметы, документы, фотографии и картины посетители смогут перелистать страницы насыщенной печальными и героическими событиями истории обороны города Красногвардейска (нынешней Гатчины) в первые месяцы Великой Отечественной войны.

День 22 июня 1941 года навсегда изменил судьбу нашей страны. Началась война, которая вошла в историю как самая кровопролитная и трагическая. Спустя несколько недель, 23 июля 1941 года, был создан Красногвардейский укрепленный район. Вскоре вокруг города выросли ДОТы и ДЗОТы, были выкопаны окопы, противотанковые рвы. Их строили рабочие и служащие, женщины и подростки — обычные жители, понимавшие, что каждый метр укреплений может стать еще одним днем жизни для Ленинграда.

В августе 1941 года здесь развернулись ожесточенные бои. Курсанты-пограничники, бойцы народного ополчения, воины 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, танкисты роты Зиновия Колобанова приняли на себя удар немецких танковых дивизий. Их стойкость позволила почти на месяц задержать наступление группы армий «Север» и выиграть время для создания нового рубежа обороны на Пулковских высотах.

Но история Красногвардейска — это не только фронт. Это история подпольщиков, продолжавших борьбу в оккупированном городе. История узников лагерей. История освобождения, когда в январе 1944 года вместе с советскими войсками в город вернулась надежда. Именно об этих событиях рассказывает выставка «Рубеж Красногвардейск», раскрывая трагическую и героическую историю Красногвардейска через подлинные предметы.

Выставка стала возможной благодаря объединению усилий многих неравнодушных людей и организаций. Участие в этом проекте приняли краеведческий школьный музей деревни Малое Верево, студенты и преподаватели Гатчинского государственного университета и многие другие.

- Слова огромной благодарности людям, которые создали эту прекрасную экспозицию, - говорит заместитель председателя комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Юлиана Захарченко. - В ней собрано большое количество важной информации, без которой невозможно сохранение исторической памяти. Наше молодое поколение должно знать об этом, помнить о подвиге своих предков и гордиться ими.

- Как только мне предложили создать такой выставочный проект, я сразу понял, что это должен быть музей «Красногвардейский укрепрайон», - рассказывает руководитель Музейного центра Гатчинского округа Дмитрий Шумилов. - О Дне Победы или о снятии блокады Ленинграда детям обязательно расскажут в школе. Но, как оказалось, далеко не все знают, почему Гатчина носит высокий статус города воинской славы. И мы хотим рассказать о том, как начиналась война здесь, на гатчинской земле, кто строил оборонительные рубежи, кто первым встретил врага и какой ценой удалось задержать наступление на Ленинград. Нам хотелось вывести эту историю за пределы музейных стен и показать ее там, где каждый день бывают сотни людей.

Первую экскурсию для посетителей выставки «Рубеж Красногвардейск» провела заведующая музеем «Красногвардейский укрепрайон» Людмила Чиринскайте.

- Создание и дальнейшее существование Красногвардейского укрепрайона в начале войны было не просто историческим фактом — оно было удивительным явлением, - отмечает Людмила Ионасовна. - И мы постараемся раскрыть для наших посетителей суть этого явления.

В первую очередь Людмила Ионасовна представила экспозицию, посвященную Красногвардейскому укрепрайону. Простая, казалось бы, инсталляция - женские туфельки, кирка, саперная лопата — может рассказать о многом. На первый взгляд эти вещи никак не связаны между собой. Но за каждой из них скрывается человеческая судьба и отдельная страница истории обороны Красногвардейска.

Приходите на эту выставку, чтобы вспомнить, чтобы узнать, чтобы увидеть за строками учебников судьбы реальных людей — тех, кто строил рубежи, шел в бой, пережил оккупацию, освобождал родной город и оставил нам память, которую мы обязаны сохранить.

Выставка «Рубеж Красногвардейск» открыта до 20 июля по адресу: Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15, торгово-развлекательный комплекс, 3 этаж. Выставка открыта: среда, пятница, суббота, с 11 до 18 часов.

Юлия Лысанюк