Гатчинский округ – в числе лидеров премии «Служение»

Награда присуждается за выдающиеся достижения работников муниципалитетов в области повышения качества жизни граждан. В этом году от Ленинградской области было подано 915 заявок, 28 областных практик вошли в число лучших по стране, а два проекта стали лауреатами. В их числе – проект заместителя главы администрации Гатчинского округа по местному само-управлению и внутренней политике Ольги Мясниковой «Семьей единой округ славен!».

Второй лауреат – Ксения Гаврилова из Тихвина. Ее проект «Найди себя» помогает ребятам выбрать профессию, а главное – увидеть свое будущее здесь, в родном регионе.

Александр Дрозденко лично поздравил руководителей проектов и подчеркнул, что успешные инициативы необходимо масштабировать на уровне региона.

Гатчинская инициатива «Семьей единой округ славен!» вошла в пятерку лучших по стране в номинации «Единство народов России – сила страны». Этот проект объединяет десятки мероприятий: фестивали, конкурсы, «Хоровод дружбы», «Подворье» и многие другие события, которые сплачивают тысячи ленинградцев и гостей региона.

- Гатчинский округ также показал лидерство по числу заявок, направленных на конкурс: всего было подано 135 заявок. Это подтверждает, что у нас есть яркие проекты и успешный опыт, которым можно делиться с коллегами из других районов и регионов России. По итогам обсуждения принял решение учредить конкурс «Лучший муниципальный служащий» на уровне Ленинградской области — это станет дополнительным стимулом для развития профессионализма и внедрения новых идей в муниципальной сфере, – сказал глава региона.