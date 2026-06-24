Кто останется без света 25 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
25.06.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Строителей д.4-6.
25.06.2026 с 10:00 до 18:00
26.06.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы, (часть).
25.06.2026 с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут)
Таицкое ТУ:
д. Старицы, КП Поместье Бауэр;
д. Большая Ивановка, массив Западный.
25.06.2026 с 11:00 до 14:00
Пудомягское ТУ:
д. Пудомяги д. 4.
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