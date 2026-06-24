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Кто останется без света 25 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

25.06.2026 с 08:00 до 17:00 

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, ул. Строителей д.4-6.

 

25.06.2026 с 10:00 до 18:00

26.06.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

гп. Тайцы, (часть).

 

25.06.2026 с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут) 

Таицкое ТУ:

д. Старицы, КП Поместье Бауэр;

д. Большая Ивановка, массив Западный.

 

25.06.2026 с 11:00 до 14:00

Пудомягское ТУ:

д. Пудомяги д. 4.