Финские игры для летнего отдыха

Председатель общества Валерий Армасович Тойко, Вильё Адамович Остонен и их молодой помощник Игнат в рамках Года единства народов России провели для двух старших отрядов (10–13 лет) командно-индивидуальные соревнования по трем финским национальным играм.

Ребята смогли познакомиться с правилами игры в мёльккю (игра в городки на финский манер) и петанк (игра, пришедшая из Италии и Франции). А самым любопытным и азартным стало метание сапога. Эмоции ребят зашкаливали: новое, непривычное, особенное!

Каждый воспитанник попробовал себя в роли игрока. В итоге 9 человек заняли призовые места. Вот их имена:

- метание сапога (на дальность): 1 место – Карина Безиновски, 18 метров; 2 место – Александр Свердлов, 15 метров; 3 место – Александра Шевякова, 14 метров.

- петанк: 1 место –Михаил Крылов; 2 место – Фёдор Виноградов; 3 место – Элина Балашова.

- мёльккю: 1 место – Арина Копысова; 2 место – Кристина Ушакова; 3 место – Глеб Богачев.

Комитет по местному само-управлению и взаимодействию с общественными объединениями Гатчинского муниципального округа специально для этого мероприятия передал его организаторам 9 призовых спортивных мячей.

- Спасибо нашим гостям за их внимание к нам. Желаем им сохранять и беречь свою самобытную культуру и не утратить желание нести ее обществу. Надеемся на дальнейшее интересное сотрудничество, – пожелали гостям педагоги школы.

Валерий Тойко