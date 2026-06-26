Татьяна Ермаченкова привезла золото из Чебоксар

Участники разыграли 24 комплекта наград. Ленинградскую область в дисциплине «прыжок в высоту» представила мастер спорта Татьяна Ермаченкова. Обойдя всех соперниц, Татьяна завоевала золотую медаль с лучшим результатом 1.86 м.

- Я прыгнула 1.86 с третьей попытки и одержала победу. До высоты 1.83 брала всё с первой попытки, а на этой высоте пошел проливной дождь, и соревнования остановили. Позже снова открыли сектор, и в дождь уже прыгнула 1.86. Для такой непогоды – неплохой результат, – поделилась впечатлениями Татьяна.

Поздравляем Татьяну и Федерацию легкой атлетики Ленинградской области с заслуженной медалью на значимых соревнованиях.

Сейчас Татьяна готовится к выступлению на Кубке сильнейших, который пройдет с 3 по 5 июля с участием сборных команд России и Беларуси.