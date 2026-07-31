Награды накануне Дня рождения региона

26 июля Борису Ивановичу Буслаеву исполнилось бы 80 лет. Для нескольких поколений выпускников Гатчинской школы № 4 это любимый учитель математики и классный руководитель. Человек, воплощавший в себе лучшее в педагогике: преданность профессии и самоотдачу, принципиальность и строгость, душевность и деликатность.