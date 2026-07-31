Награды накануне Дня рождения региона
Сегодня, накануне дня рождения Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин провели церемонию вручения государственных наград РФ и наград Ленинградской области.
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В числе награжденных высшим знаком отличия 47 региона есть гатчинцы.
Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены:
- руководитель театра костюма «Катюша» Центра творчества юных города Гатчины, заслуженный работник культуры РФ Людмила Михайловна Иванова;
- инженер по качеству ООО «Галактика» Наталья Анатольевна Кирейцева.
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