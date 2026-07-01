Гатчина отметила День молодёжи
Креативно, насыщенно, разнообразно и очень позитивно – это всё про День молодежи в Гатчине. В этот раз энергия молодости вдохновляла и заряжала участников праздничной программы, организованной на территории общественного пространства «Аэропарк». Молодежная атмосфера царила здесь более четырех часов.
Суть Дня молодежи неизменна – признание роли молодых людей в жизни общества, поддержка их инициатив, стремлений и достижений. Поэтому организаторы праздника в «Аэропарке» постарались сделать так, чтобы ребята могли заявить
о себе, представить свои таланты и открыть что-то новое.
На сцене выступили популярные в молодежной среде солисты и группы: «БеZ Б», Руслан Райз, NiWatt, «Габарит», «Кварто-квинтовый круг», «Наше место», My Moment, Иван Разживин и «НеШкола».
Не менее интересные события проходили в других интерактивных зонах. Тут и турнир по баскетболу, и мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, и креативные задания от пекарни «Мельница», и выставка вооружения и снаряжения от военно-патриотического клуба «Рокот», и мастер-классы по росписи одежды и значков, и раскраска подставок для телефонов, и создание открыток и кукол-оберегов. С большим успехом прошли мастер-классы и экологические игры от активистов движения «Раздельный Сбор Гатчина».
Тем временем в скейт‑парке гремел традиционный гатчинский фестиваль современных субкультур «Хип‑Хоп Движение», объединивший любителей музыки и экстремальных видов спорта, танцоров и художников.
К Дню молодежи и очередному фестивалю было приурочено еще одно событие – открытие нового мурала на тему раздельного сбора отходов. Это проект сиверской организации «Культурный след» (координатор проекта – руководитель гатчинского центра Gemini Мария Грачева). Тематические рисунки украсили несколько контейнеров на территории рынка, по соседству с «Аэропарком».
Каждый участник праздника получил возможность заранее зарегистрировать цифровой билет, а на месте – уникальный номер. В финале праздника на сцене состоялся праздничный розыгрыш памятных подарков от комитета по спорту и молодежной политике Гатчинского округа и сюрпризов от партнеров.
В День молодежи праздничные мероприятия различной направленности прошли во всех молодежных учреждениях округа и региона.
Центральной региональной площадкой празднования стало Кудрово. Главное молодежное событие лета 2026 года объединило жителей разных возрастов в парке «Оккервиль». На праздник приходили целыми семьями. Для гостей развернули 50 интерактивных площадок, объединенных идеей «Мечта. Гордость. Единство». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Татьяна Можаева
Фото организаторов