Гатчина отметила День молодёжи

Суть Дня молодежи неизменна – признание роли молодых людей в жизни общества, поддержка их инициатив, стремлений и достижений. Поэтому организаторы праздника в «Аэропарке» постарались сделать так, чтобы ребята могли заявить

о себе, представить свои таланты и открыть что-то новое.

На сцене выступили популярные в молодежной среде солисты и группы: «БеZ Б», Руслан Райз, NiWatt, «Габарит», «Кварто-квинтовый круг», «Наше место», My Moment, Иван Разживин и «НеШкола».

Не менее интересные события проходили в других интерактивных зонах. Тут и турнир по баскетболу, и мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, и креативные задания от пекарни «Мельница», и выставка вооружения и снаряжения от военно-патриотического клуба «Рокот», и мастер-классы по росписи одежды и значков, и раскраска подставок для телефонов, и создание открыток и кукол-оберегов. С большим успехом прошли мастер-классы и экологические игры от активистов движения «Раздельный Сбор Гатчина».

Тем временем в скейт‑парке гремел традиционный гатчинский фестиваль современных субкультур «Хип‑Хоп Движение», объединивший любителей музыки и экстремальных видов спорта, танцоров и художников.

К Дню молодежи и очередному фестивалю было приурочено еще одно событие – открытие нового мурала на тему раздельного сбора отходов. Это проект сиверской организации «Культурный след» (координатор проекта – руководитель гатчинского центра Gemini Мария Грачева). Тематические рисунки украсили несколько контейнеров на территории рынка, по соседству с «Аэропарком».

Каждый участник праздника получил возможность заранее зарегистрировать цифровой билет, а на месте – уникальный номер. В финале праздника на сцене состоялся праздничный розыгрыш памятных подарков от комитета по спорту и молодежной политике Гатчинского округа и сюрпризов от партнеров.

В День молодежи праздничные мероприятия различной направленности прошли во всех молодежных учреждениях округа и региона.

Центральной региональной площадкой празднования стало Кудрово. Главное молодежное событие лета 2026 года объединило жителей разных возрастов в парке «Оккервиль». На праздник приходили целыми семьями. Для гостей развернули 50 интерактивных площадок, объединенных идеей «Мечта. Гордость. Единство». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Татьяна Можаева

Фото организаторов