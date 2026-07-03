Ленинградскую молодёжь приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это сам ты!»
Принять участие могут жители Ленобласти в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно до 10 июля разместить в своём аккаунте «ВКонтакте» пост, сторис или короткий видеоролик на тему: что для вас является стимулом в жизни, в чём вы видите позитивную альтернативу наркотикам, почему стоит отказаться от их употребления и распространения.
Рубрики: Молодежь
Публикации должны сопровождаться хештегами: #Противнаркотиков2026, #Стимулмоеймечты2026.
Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках акции «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Цель акции — обратить внимание молодёжи на проблему наркотиков, показать их негативное влияние на здоровье и предложить реальную альтернативу: здоровый образ жизни, семью, саморазвитие, карьеру и собственные достижения.
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