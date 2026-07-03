Ленинградскую молодёжь приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это сам ты!»

Публикации должны сопровождаться хештегами: #Противнаркотиков2026, #Стимулмоеймечты2026.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках акции «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Цель акции — обратить внимание молодёжи на проблему наркотиков, показать их негативное влияние на здоровье и предложить реальную альтернативу: здоровый образ жизни, семью, саморазвитие, карьеру и собственные достижения.