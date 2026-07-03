Зоотехник-селекционер Инна Гордаш: «В другой профессии себя не вижу»

– Инна Викторовна, когда Вы пришли в АО «Гатчинское»?

– В хозяйстве я работаю с 2015 года. Пришла на должность бригадира, проработала им полтора года, потом меня повысили, и я стала зоотехником по молодняку. Два года назад меня повысили до главного зоотехника-селекционера. По сути, я совмещаю две должности.

– В чем заключается функционал каждой из них?

– Зоотехник по молодняку следит за соблюдением технологии выращивания животных, начиная с рождения теленка и заканчивая вводом его в основное стадо. Обработать пуповину, напоить и накормить теленка в первый час его жизни – это основа основ. В общем, всё как в роддоме с ребенком. Неслучайно всех телочек, которые у нас рождаются, мы называем нашими «девочками».

Селекция – это подход, работающий на перспективу. Мы с главным зоотехником – Татьяной Сергеевной Сметанниковой – ставим цель, каких животных хотим видеть в стаде. Допустим, хотим улучшить экстерьер коровы (например, конечности, вымя, крестец). Для этого мы выбираем подходящее семя быков и через три-четыре года видим результат селекции на своих «девочках».

– Каков этот результат сегодня?

– Больше 15 лет назад порода в нашем хозяйстве была черно-пестрая. Сегодня благодаря селекционному труду мы 100 % «голштины». Наша основная цель – вырастить здоровое поголовье с высоким надоем. Вообще, в Ленинградской области высокопродуктивные хозяйства, получающие в среднем 17 тысяч тонн молока в год. У нас также высококлассные животные, которые пользуются спросом – мы продаем их и за пределы Ленобласти. В прошлом году АО «Гатчинское» продало 234 племенных нетеля. Это очень хороший показатель.

– Сколько всего животных на вашем предприятии?

– Общее поголовье – не менее 2200. Число меняется ежемесячно в зависимости от продаж и рождаемости. Дойных коров у нас 880, это основное стадо. Любая манипуляция с животным фиксируется в базе данных: мы ведем базы СЕЛЭКС и AfiFarm.

– И на каждого животного – своя картотека?

– На быков нет, но на телок – да. Скажу больше: у каждой коровы своя кличка, свой идентификационный номер, свой паспорт с фотографией (я как раз занимаюсь в том числе фотографированием). Бывает, теряется бирка или ошейник. Тогда берешь паспорт, идешь в стадо и по пятнышкам, по точечкам определяешь корову, присваиваешь ей всё обратно.

– Есть ли специальный человек, который дает коровам клички?

– Вообще, лет 15 назад, когда создавалась база AfiFarm, бригадиры старой закалки поднимали прежние картотеки и определяли клички. Кто их придумывал – не знаю, но принято, что кличка от мамы переходит к дочери. То есть из поколения в поколение ничего не меняется, и бывает так, что в стаде – три Звездочки, пять Балерин.

– Процесс рождения и выращивания коровы интуитивно понятен. А с чего начинается процесс селекции?

– Прежде всего каждая корова исследуется, проверяется на достоверность происхождения. Это можно сделать либо с помощью крови, либо, как мы делаем сейчас, через выщипы: выдергиваем волосяные луковицы, кладем биоматериал в зип-пакет и отправляем в лабораторию. Кроме того, мы подробно изучаем генетику животного. С целью обновить, улучшить генетику, мы подбираем корове быка и выстраиваем их родословные; особенно важно избежать имбридинга (близкородственного скрещивания).

– Как понять, какой бык подходит корове?

– Мы регулярно отслеживаем базы данных, смотрим генетику быка, его родословную. Данные обновляются в соответствии

с американскими системами оценки TPI (Total Perfomance Index; совокупный индекс эффективности, применяемый прежде всего для оценки быков голштинской по-роды – прим. автора), Net Merit (показатель потенциальной прибыльности животного – прим. автора). Сюда входит всё: экономическая прибыль, здоровье животного, его долголетие и много других нюансов.

На нетелях мы используем сексированное семя быка. Это семя, прошедшее специальную генетическую обработку. Оно стоит дороже и дает высокий процент вероятности, что у коровы родятся именно телочки.

– Быки-производители – отечественные или иностранные?

– Наши коровы уже вышли на такой уровень надоя, что подобрать для них быков, сохранив этот уровень, трудно. Сейчас мы еще работаем с иностранным семенем, но стремимся к тому, чтобы нарастить и расширить собственную базу. Для этого нужны достоверные данные о матерях быков в базе СЕЛЭКС. Ну и, конечно, рабочие руки, которые будут ухаживать за этими быками и разводить их.

– Не помогает ли развитие технологий искусственного интеллекта автоматизировать большинство процессов?

– Я думаю, как бы сельское хозяйство ни было сейчас роботизировано, какие бы технологии ни внедрялись, полностью от ручного труда здесь не уйти. С животным может произойти любая внештатная ситуация, которая не будет заложена в программу искусственного интеллекта. Так что человек в любом случае должен следить за ходом всех процессов, осеменением, принятием отела, кормлением, дойкой и прочим.

– И, конечно, чтобы следить за таким поголовьем, необходим большой штат…

– Абсолютно. Высокопродуктивные животные – это колоссальный труд целой цепи работников: простой скотник, который чистит место, где должна спать корова; зоотехник по кормлению, который должен составить рацион так, чтобы корова получила необходимые питательные элементы; кормач, который должен вовремя накормить свежим кормом и так далее.

– Много ли идет на предприятие молодежи?

– На практике молодежи много. На это приятно смотреть: понимаешь, что есть продолжение. Люди ведь часто обходят сельское хозяйство стороной, боятся его. Но я вижу, с каким энтузиазмом проходящие практику зоотехники отбирают пробы, участвуют в процессе кормления; вижу горящие глаза девочек-ветеринаров, когда они бегут спасать корову, ставят капельницы, делают операции… Конечно, через пару лет огонек утихает, но всё равно молодежь идет. Просто хотелось бы, чтоб ее было больше. И чтобы это был не «пинок», а искреннее желание.

– Как АО «Гатчинское» привлекает молодых специалистов?

– Наш директор – Александр Владимирович Лебедев – с удовольствием показывает предприятие студентам, детям, приглашает на экскурсии. Мы ведь живем в сельской местности, а животных многие-то и не видели. Мои знакомые иногда даже сомневаются: «У вас реально есть коровы?». Не все предприятия пускают к себе, к ним бывает сложно приехать в гости или устроиться на практику. У нас наоборот.

Наше хозяйство помогает снять жилье. Есть развозка сотрудников. Есть целевое обучение. Но надо понимать, что предприятие не всесильно, поэтому важно повышать престижность сельского хозяйства вообще, прежде всего на государственном уровне.

– Насколько я знаю, Ваш муж также работает на предприятии, а дочь учится в агротехклассе Большеколпанской школы. Думает ли дочка пойти по стопам родителей?

– Знаете, сейчас такой возраст… Дочери 14 лет. Когда она была маленькая, мечтала стать ветеринарным врачом, как папа, ездила с нами на работу. А теперь наступил момент сомнений, метаний. Любить животных – это одно, лечить – другое. Заставлять не хочется. Хочется поддержать ее выбор, и тут двоякая ситуация: с одной стороны, приятно, когда ребенок идет по твоим стопам; с другой, эта профессия – колоссальный труд. Коллектив на предприятии преимущественно женский, и особенно сложно, когда, например, падает корова – 700-килограммовое животное, которое нужно поднять, и хрупкие девушки бегут его спасать.

– А как Вы сами пришли в эту профессию?

– Начну с того, что я родом из Приднестровья. В Россию мы приехали с мужем почти 20 лет назад. Как и большинство в то время, хотели заработать деньги и уехать домой. Муж сразу поставил условие: буду работать только по профессии. Еще будучи студентом в Приднестровье, он приезжал сюда на летнюю практику, по обмену, и попал в АО «Гатчин-ское». Он неплохо себя зарекомендовал, так что, когда мы приехали в Россию по окончании университета и он позвонил на предприятие, его с удовольствием взяли на работу. Через полтора года мой супруг – Михаил Леонидович Гордаш – стал главным ветеринарным врачом нашего хозяйства. Он занимает эту должность по сей день.

Я же по первому образованию экономист-бухгалтер, но по специальности не работала ни дня. После переезда работала в торговле, потом родилась дочь, и через какое-то время я поняла: в торговле быть больше не хочу. А на АО «Гатчинское» тогда освободилось место бригадира, и муж предложил устроиться к ним.

– Вы согласились, не сомневаясь?

– У меня бабушка работала дояркой, и я с детства помнила, что ферма, коровы – это не мое… Но я пошла. Всё-таки ферма там и ферма здесь – это абсолютно разные вещи. Когда мне потом предложили стать зоотехником по молодняку, я говорила: «Нет, я боюсь, я не знаю, я ничего не понимаю…» – «Иди, у тебя получится». В итоге в 2018 году я поступила в Аграрный университет, получила магистерский диплом и уже на всех правах вошла в роль зоотехника.

– Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

– Представьте, что вы принимаете новорожденного теленка, ухаживаете за ним – и через два года видите взрослую корову, красивую, здоровую нетель. Мне нравится наблюдать за этим процессом. Еще мы ежегодно ездим на выставки племенных животных: возим нетелей и быков, участвуем в «Белых ночах», где выставляются породы всей Ленинградской области. И мне очень приятно, когда наши животные занимают призовые места, когда другие люди, хозяйства говорят, что у нас хорошие животные. Понимаешь, что в это вложен и твой труд и что всё не зря.

– Получается, работа на ферме, с животными – это всё-таки Ваше?

– Знаете, говорят, это дело нужно либо любить, либо родиться с призванием. Я с этим не соглашусь. Потому что сказать, когда я пришла в хозяйство, что это была моя цель или я очень этого хотела, нельзя. Но сегодня я уже не вижу себя в другой профессии. И не хочу. Иногда приходишь уставший, всё надоело… Но мысль о том, какое дело ты сегодня сделал, мотивирует продолжать.

– Значит, всё-таки любите.

– Наверное, сама себе боюсь признаться, что да: эта работа мне очень нравится… Пусть наше дело кажется не модным, не современным, но мы делаем нужную работу для людей и отвечаем за ее качество.

Беседовала Мария Ибадова