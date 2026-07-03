Почти 80 тысяч обучающихся и более 120 предприятий-работодателей: в Ленинградской области подвели итоги Единой модели профориентации

С каждым годом в регионе к профориентации подключается все больше школьников, педагогов, наставников и партнеров. Практическая составляющая «Билета в будущее» в регионе продолжает активно расширяться. За учебный год почти 80 тысяч ленинградских школьников зарегистрировались на платформе, более 11,5 тысяч обучающихся прошли профессиональные пробы, свыше 27 тысяч стали экскурсантами и посетили региональные предприятия и более 18 тысяч обучающихся приняли участие в мастер-классах.

«Самая большая ошибка — воспринимать «Билет в будущее» как отдельный профориентационный проект. Мы движемся к созданию национальной экосистемы сопровождения ребенка в профессиональном самоопределении. Наша задача — сделать так, чтобы в тот момент, когда школьник задумывается о своем будущем, рядом уже существовала понятная система поддержки, которая поможет найти свое место в жизни и реализовать потенциал», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Еще одним важным итогом года стали данные о количестве предприятий-партнеров. В этом году их количество выросло до 130. Благодаря им школьники знакомятся с разными предприятиями региона, узнают об условиях труда и вакансиях для молодых кадров. Таким образом, они формируют своего рода кадровый резерв и могут рассчитывать, что в дальнейшем школьники пополнят ряды сотрудников.

Также важно отметить, что с каждым годом к процессу профессионального самоопределения присоединяется все больше обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. На сегодняшний день 3761 ученик принял участие в разных профориентационных мероприятиях.

Всего в России за учебный год участниками модели стали более 8,5 млн школьников, свыше 36 тыс. школ, более 14 тыс. предприятий, около 3 тыс. колледжей и 900 вузов. Сегодня Единая модель профориентации объединяет систему образования, работодателей и государство, формируя единое пространство профессионального самоопределения школьников и подготовки будущих кадров для экономики страны.

По словам Ивана Есина, в 2026/2027 учебном году особое внимание будет уделено развитию регионального компонента Единой модели профориентации. Школьники смогут еще глубже знакомиться с экономикой своих регионов, крупнейшими работодателями и востребованными направлениями подготовки. Это позволит сделать профориентацию не только инструментом выбора профессии, но и механизмом развития кадрового потенциала субъектов Российской Федерации.