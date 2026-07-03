Новый комитет Ленобласти — безопасность выделена в отдельное направление

«Продолжаем работу по организации помощи в защите Ленинградского неба и наших рубежей.

Принял решение, исходя из современных реалий — выделить из комитета правопорядка Ленинградской области, без увеличения штатной численности, отдельную самостоятельную структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности.

Главная задача нового комитета: координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцируемых на территории области, и помощь ленинградским бойцам на СВО.

Мы уже делаем многое: сформировали мобильные огневые группы, помогаем 6-й армии ПВО техникой и инженерным обустройством. Но, ситуация требует создания отдельной, профильной структуры, которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи.

Безопасность ленинградцев — абсолютный приоритет.

Если вы хотите служить в мобильной огневой группе и защищать Ленинградское небо — звоните по телефону: 8 (813) 613-38-26 (круглосуточно)», — отметил глава региона.