«Делай что должен!»

УЧЁБА. КОНТРАКТ. НАЧАЛО СВО

Он родился в Волгограде. Когда парню исполнилось 16 лет, семья Ивана переехала в посёлок Мичуринское Ленинградской области. Здесь Иван поступил в Мичуринский многопрофильный техникум. К концу учёбы молодой человек решил, что дальнейшая его судьба будет связана не только с АПК, но и с армией. Поэтому по окончании техникума герой нашего очерка подписал контракт с Вооружёнными силами и параллельно поступил в Волгоградский аграрный университет на специальность «Агроинженерия». Иван успешно совмещал службу и учёбу до февраля 2022 года…

Как военнослужащий по контракту, Иван был направлен на выполнение задач специальной военной операции.

— Встретил я СВО в самом начале, в феврале 2022-го, — вспоминает Иван. — Первые дни, когда мы выдвинулись, сознание отказывалось верить, что всё это по-настоящему. Казалось, это просто масштабные учения. Иллюзии развеялись, когда мы попали под первый настоящий обстрел.

ПРОСТО УСЛЫШАТЬ РОДНОЙ ГОЛОС

По военной специальности Иван — водитель-электрик Р-330Ж (автоматизированной станции постановки помех). Этот комплекс предназначен для радиоэлектронной борьбы (РЭБ): обнаружения, пеленгования и подавления сигналов средств связи и навигации противника. Подготовку Иван и его сослуживцы ещё в мирное время прошли отличную. Они постоянно выезжали на полигоны, отрабатывали развёртывание комплексов на местности, учились отражать атаки, маскироваться и действовать в самых разных внештатных ситуациях. Эти навыки очень пригодились во время боевых действий.

Служил Иван в роте радиоэлектронной борьбы мотострелкового полка на Херсонском направлении. И хотя в штурмах ему участие принимать не приходилось, горячо было и в точке их дислокации.

— Наша станция РЭБ — объект уязвимый, поэтому мы базировались километрах в 15-ти от линии боевого соприкосновения, — вспоминает Иван. — Самыми сложными стали первые месяцы, пока фронт ещё не стабилизировался. Нам приходилось отбивать атаки диверсионно-разведывательных групп противника, укрываться от шквальных обстрелов, не переставая выполнять боевые задачи.

В тяжёлые моменты поддержкой и опорой Ивану была нить, связывающая его с родным домом, с семьёй. Родные ждали звонка или весточки, и он старался выйти на связь при первой возможности. Достаточно услышать голос, узнать, что у них всё хорошо — и на душе становится спокойно и тепло.

Когда истёк срок контракта, Иван вернулся в Волгоград. Началась новая, мирная жизнь. Он женился, окончил университет. Молодая семья решила переехать в Мичуринское.

ПРОГРАММА ГРУДЦЫНА

Как рассказал Иван, решение участвовать в программе «Герои Команды 47» он принял, чтобы получить новый опыт, проанализировать свои сильные и слабые стороны и сделать шаг вперёд в профессиональном и личностном развитии. Обучение участников первого потока проходило на базе Гатчинского государственного университета. Программа включала академический блок, общественно-деловую деятельность, личностное развитие, практическую и проектную подготовку, а также стажировки под наставничеством опытных руководителей.

Иван проходил стажировку на племенном заводе «Первомайский», его наставником был директор предприятия Алексей Валерьевич Павлов. Проект Ивана посвящён реализации системы мер государственной поддержки на примере «Первомайского». Это программа оптимизации системы государственной поддержки аграриев Ленинградской области — чтобы бюджетные деньги приносили максимум пользы, а предприятия тратили минимум времени на бюрократию.

Иван благодарен своему наставнику.

— Он не просто знакомил меня с технологиями, но и приглашал на профильные мероприятия, делился мудростью и передавал бесценный управленческий опыт.

ОШИБКИ КАК ОПЫТ НА ПУТИ К ЦЕЛЯМ

Я не могла не спросить у Ивана о том, что является сегодня для него опорой и поддержкой. Он ответил просто:

— Моя семья — это мой главный тыл. В 2024 году у меня родился сын, и это событие перевернуло мою жизнь в самом лучшем смысле. Жена — это человек, который принимает меня таким, какой я есть. Знать, что тебя ждут дома, работать и двигаться вперёд — это бесценно.

Вот так, в полном соответствии с его жизненным кредо: «Делай что должен, и будь что будет. Делай всё, что в твоих силах, на максимум, а результат доверь судьбе», — чётко формулирует Грудцын.

— У вас есть мечта? — поинтересовалась я у своего собеседника в конце нашей встречи.

— Честно говоря, когда мне задают этот вопрос, я немного теряюсь. Мечты как таковой нет, есть много целей. И я делаю всё, чтобы их реализовать. Мечтой останется то, на что я не могу повлиять — чтобы все ребята вернулись с фронта домой и начали жить мирной жизнью.

На прощание Иван Грудцын искренне пожелал нам всем ценить то, что мы имеем. А ещё — беречь своих родных, не тратить время на обиды и пустяки.

— Молодёжи я хочу пожелать успехов в начинаниях и холодной головы при принятии решений. Пусть каждый шаг будет обдуманным, а мечты — достижимыми. Верьте в себя, не бойтесь ошибок — они станут ценным опытом на пути к целям!

Татьяна Перова

Фото из личного архива Ивана Грудцына

Для справки

Региональная кадровая программа «Герои Команды 47» была разработана по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. За образец была взята федеральная образовательная программа «Время героев». Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти, местного самоуправления, а также в государственные и муниципальные учреждения и на предприятия региона.